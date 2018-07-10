مدیران و معلمان مدارس خارج از کشور چهره خوبی از ایران ترسیم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی پس از بازدید از بخش‌های مختلف مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در نشستی با مدیران و کارکنان این مرکز، اظهار کرد: مسائل و مشکلاتی از سال‌های گذشته در این حوزه وجود داشته و دارد و شرایط جدیدی که بر کشور در عرصه بین‌المللی حاکم شده ضرورت توجه بیش‌ازپیش به امور بین‌الملل را تداعی می‌کند و باید در این مرکز از ظرفیت‌های موجود در سطح بین‌المللی بیش‌ازپیش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره مدارس ایرانی در خارج از کشور همچنان مانند ۲۰ سال قبل صورت می‌گیرد، در صورتی که شرایط و نیازها به‌سرعت تغییر کرده و ضروری است ما راه‌ها و روش‌های جدید ارائه دهیم و در قالب یک هیئت اندیشه‌ورزی، رویکردهای جدید را پیگیری کنند و پیشنهادهای عملیاتی را ارائه دهند.

وزیر آموزش‌ و پرورش تصریح کرد: افرادی به خارج اعزام شوند که صلاحیت کافی را به‌عنوان نماینده یک کشور داشته باشد و شناخت معلمان از شرایط ایران در عرصه بین‌الملل بسیار ضروری و موثر است.

وی اظهار کرد: آموزش مستمر مدیران با استفاده فناوری جدید امری ضروری و لازم است و کارگروه‌هایی در مرکز امور بین‌الملل دائما با مدیران مدارس خارج از کشور ارتباط داشته باشند و انتخاب افراد شایسته و دارای صلاحیت و عدم مقاومت در برابر تغییرات می‌تواند به کیفیت مدارس خارج از کشور کمک کند.

بطحایی اذعان کرد: علیرغم وجود همه مشکلات معلمان و مدیران مدارس خارج از کشور باید تلاش کنند تا چهره خوبی از معلمان ایران در خارج ترسیم کنند و لازم است مدیران ما هر هفته حداقل یک تا دو ساعت آموزش های نوین را فراگیرند.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی نظام واحد آموزشی بین‌المللی در مدارس خارج از کشور بسیار ضروری است که اگر شرایط بین‌المللی اجازه دهد باید در اسرع وقت تدوین شود.