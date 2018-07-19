مدیر روابط عمومی امور استان های رسانه ملی نشان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، آیین قدردانی از سرآمدان روابط عمومی ایران چهارشنبه ۲۷ تیر در سالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
بر این اساس و نظر به رأی هیأت داوران و با توجه به امتیازات داوری فعالیتهای روابط عومی معاونت امور استانهای رسانه ملی، نشان تعالی روابط عمومی به فرشید شکیبا مدیر این مرکز اهدا شد.
فرشید شکیبا بعد از دریافت این نشان طی سخنان کوتاهی با اشاره به اهمیت کار روابط عمومی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار کرد: روابط عمومیها نقش مهمی در ارتباط دوسویه و فعال میان مخاطبان و رسانه ملی دارند.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای علی دارابی معاون امور استانهای صدا و سیما از روابط عمومی این معاونت افزود: روابط عمومی هر سازمان باید با برنامهریزی صحیح در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد و در این راه، حمایت مدیران ارشد سازمانی اهمیت ویژهای دارد.
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