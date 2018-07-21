پروژه آزادی شهریور به اتمام می رسد

سید مهران عالم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اتمام پل سیدی را یکی از مهم ترین اولویت های شهرداری کرمان دانست و اظهار کرد: کار توسط پیمانکار پروژه در حال انجام است و قول تحویل پروژه در ابتدای شهریور ماه داده شده است.

وی در خصوص سایر پروژه های تقاطع های غیر هم سطح شهر کرمان ادامه داد: به نظر می رسد در خصوص تامین منابع مالی برآورد واقعی پروژه ها انجام نشده است و این مساله باعث شده که پرداخت ها با تاخیر انجام شود.

عالم زاده تصریح کرد: قرارگاه خاتم قول تحویل پروژه آزادی در شهریور ماه را داده است و به تدریج با پرداخت ها توسط شهرداری مابقی پروژه ها هم انجام شود.

شهردار کرمان گفت: در پروژه آزادی در بحث تملک در خیابان بهمنیار حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

عالم زاده با اشاره به تعارض پل امیرکبیر با شبکه برق آن منطقه گفت: پروژه تقاطع بلوار الغدیر هم مشکل تعارض ملکی دارد.

وی ادامه داد: قبل از انجام پروژه ها باید بحث امکان سنجی انجام و این قبیل مسائل مدنظر قرار گرفته شود که به نظر می رسد در خصوص این پروژه های امکان سنجی انجام نشده است.

عالم زاده در خصوص پروژه تقاطع غیرهم سطح واقع در سه راه آهن در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی هم گفت: سگمنت های این پروژه و پل ابوذر در کارگاه قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در حال ساخت است و بعد از تکمیل کار مونتاژ در محل پروژه آغاز می شود.