به گزارش خبرنگار مهر، مریم آذرشب صبح شنبه در نشست با مشاوران بانوان فرمانداری‌های استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه در کنار مشکلات عمومی که همه شهرستان‌ها دارند، هر شهرستان با مشکلات مختص به خود مواجه است، بومی سازی سند تاب آوری اجتماعی در شهرستان‌ها ضروری است.

وی با اشاره به گستردگی اطلاعات در هر شهرستان افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد ارتباط مستقیمی با جامعه هدف دارند بنابراین بمنظور جمع آوری مطلوب این اطلاعات و کاربردی شدن سند، باید از ظرفیت این سازمان ها بهره بیشتری ببریم.

وی با بیان اینکه اجرای فاز نخست سند تاب آوری اجتماعی در سال ۹۷ انجام شده است، تصریح کرد: آموزش و تربیت مربی برای تسهیل‌گران و سازمان‌های مردم نهاد برگزار شده است.

آذرشب با تاکید بر زمینه سازی هرچه بیشتر برای اجرای این سند توسط فرمانداری‌ها اظهار داشت: پیشنهاد می شود برای اجرای اثرگذارتر سند، فرمانداری‌ها با هماهنگی‌های لازم زمینه مشارکت دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را نیز فراهم کنند.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با بیان اینکه اجرای سند تاب آوری در سایر بخش‌های جامعه نیز می‌تواند موثر باشد، گفت: باتوجه به مشکلات طبیعی که امروز با آن مواجه هستیم از جمله مشکل آب و مساله خشکسالی، اجرای تاب آوری در محله ها برای مواجهه با این مشکلات موثر خواهد بود.

آذرشب افزود: تاب آوری اجتماعی بمنظور رسیدن به نقشه راه در محله ها است و برنامه عملیاتی برای هر محله طراحی و تدوین شود و این امر می تواند در ارتقا وضعیت زنان سرپرست خانوار نیز تاثیرگذار باشد.