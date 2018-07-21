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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

فلاحت پیشه در دیدار همتای اتریشی تاکید کرد؛

تداوم همکاری شرکتهای اروپایی با ایران؛ شاخص پایبندی اروپابه برجام

تداوم همکاری شرکتهای اروپایی با ایران؛ شاخص پایبندی اروپابه برجام

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تداوم همکاری شرکت های اروپایی با ایران، شاخص میزان پایبندی اتحادیه اروپا به برجام خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، «آندراس شیدر» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اتریش و هیئت همراه امروز شنبه (۳۰ تیرماه) با حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به اهمیت نقش اروپا در حفظ برجام گفت: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به گونه ای ارائه شود که راهکارها و اقدامات عملیاتی و اثباتی در آن مشهود باشد و باید برای اجرای اقدامات مطرح شده، راه حل های تضمینی ارائه شود. 

وی با تأکید بر ضرورت درک مقتضیات عملی ایران توسط اروپا خاطرنشان کرد: تداوم همکاری شرکت های اروپایی با ایران از جمله شاخصه های میزان پایبندی اتحادیه اروپا به برجام خواهد بود.

فلاحت پیشه با اشاره به تحولات منطقه و جهان اظهار داشت: گفتگو از مولفه های دیپلماسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال، در هر اقدامی که در کنگره آمریکا علیه ایران انجام شود از سیاست مقابله‌جویانه استفاده می کنیم. 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: عمر افراط گرایی رو به پایان است و افراطیون در دنیا در حال منزوی شدن هستند. 

آندراس شیدر رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش در ادامه این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت حفظ برجامبرای اتحادیه اروپا گفت: شرایط سخت را باید به عنوان یک فرصت در نظر گرفت و از این فرصت نه تنها برای اصلاح امور، بلکه برای ایجاد راه حل های جدید جهت تداوم روابط و ترسیم افق جدید بهره گرفت.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش خاطرنشان کرد: سیاست اتحادیه اروپا و اتریش، سیاستی مستقل است که برای انجام گفتگوها تا رسیدن به نتیجه تلاش می کند. وی افزود: تمرکز بر روابط دو جانبه میان ایران و اتریش از اقدامات موثر جهت یافتن راه حل های مناسب است.

آندراس شیدر ضمن تأکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه گفت: در بسیاری از موارد نقطه نظر مشترک میان ایران و اتریش وجود دارد که به واسطه آنها می توان به برنامه ها جامه عمل پوشاند. 

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش گفت: ایران در  پیچیده ترین و بی ثبات ترین منطقه جهان، عامل ثبات در منطقه است.

در پایان طرفین بر ضرورت گسترش مناسبات میان دو کشور در همه زمینه ها از جمله سیاسی، امنیتی و گردشگری تأکید کردند.

کد مطلب 4353040

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