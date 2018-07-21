تداوم همکاری شرکتهای اروپایی با ایران؛ شاخص پایبندی اروپابه برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، «آندراس شیدر» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اتریش و هیئت همراه امروز شنبه (۳۰ تیرماه) با حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به اهمیت نقش اروپا در حفظ برجام گفت: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به گونه ای ارائه شود که راهکارها و اقدامات عملیاتی و اثباتی در آن مشهود باشد و باید برای اجرای اقدامات مطرح شده، راه حل های تضمینی ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت درک مقتضیات عملی ایران توسط اروپا خاطرنشان کرد: تداوم همکاری شرکت های اروپایی با ایران از جمله شاخصه های میزان پایبندی اتحادیه اروپا به برجام خواهد بود.

فلاحت پیشه با اشاره به تحولات منطقه و جهان اظهار داشت: گفتگو از مولفه های دیپلماسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال، در هر اقدامی که در کنگره آمریکا علیه ایران انجام شود از سیاست مقابله‌جویانه استفاده می کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: عمر افراط گرایی رو به پایان است و افراطیون در دنیا در حال منزوی شدن هستند.

آندراس شیدر رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش در ادامه این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت حفظ برجامبرای اتحادیه اروپا گفت: شرایط سخت را باید به عنوان یک فرصت در نظر گرفت و از این فرصت نه تنها برای اصلاح امور، بلکه برای ایجاد راه حل های جدید جهت تداوم روابط و ترسیم افق جدید بهره گرفت.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش خاطرنشان کرد: سیاست اتحادیه اروپا و اتریش، سیاستی مستقل است که برای انجام گفتگوها تا رسیدن به نتیجه تلاش می کند. وی افزود: تمرکز بر روابط دو جانبه میان ایران و اتریش از اقدامات موثر جهت یافتن راه حل های مناسب است.

آندراس شیدر ضمن تأکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه گفت: در بسیاری از موارد نقطه نظر مشترک میان ایران و اتریش وجود دارد که به واسطه آنها می توان به برنامه ها جامه عمل پوشاند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس جمهوری اتریش گفت: ایران در پیچیده ترین و بی ثبات ترین منطقه جهان، عامل ثبات در منطقه است.

در پایان طرفین بر ضرورت گسترش مناسبات میان دو کشور در همه زمینه ها از جمله سیاسی، امنیتی و گردشگری تأکید کردند.