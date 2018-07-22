به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، مریم اسلامی با بیان این مطلب گفت: خلاقیت و نوآوری در اشعار، مضمون، تصاویر و ایماژها از دیگر ویژگیهای این دفتر شعر است.
وی افزود: برای این مجموعه نزدیک به ۴۰ شعر در قالب نیمایی را به انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارایه کردم که گروه انتخاب، ۱۹ قطعه شعر را انتخاب و در پاییز سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
این نویسنده با اشاره به اینکه روند سرایش این شعرها از چهار الی پنج سال پیش آغاز شده درباره مجموعه «خداحافظی در خیابان پاییز» یادآور شد: بیشتر تلاش کردهام شعرها در حالوهوای نوجوانی باشد و به احساسات، دغدغهها و نیازهای آنها نزدیک باشد.
اسلامی ادامه داد برای مثال شعر «خداحافظی در خیابان پاییز» شرح خداحافظی دو دوست است که یکی از آنها از آن کوچه مهاجرت میکند. این شعر شرح احساسات نوجوانی است که باید با رفتن دوستش کنار بیاید. همچنین در شعر «کاش برف» دانشآموز به معلم میگوید شما همیشه خیلی بیحوصله و اخمو هستید و انگار در کلاس ما مدام دعوای تخته با ماژیک است، پس من آرزو میکنم: «کاش آن ابر بیخیال دور/ نیمهی شب به حرف آمده بود/ تا به جای نگاه سنگینت/ صبح امروز برف آمده بود».
مجموعه شعر «خداحافظی در خیابان پاییز» سرودهی مریم اسلامی در هشتمین دوره از این جایزه در بخش ادبیات کودک از بین پنج اثر منتخب شایستهی تقدیر شناخته شد.
کارشناس مرکز آفرینشهای ادبی و هنری کانون در مورد انتخاب کتابش در بخش ادبیات کودک جایزه پروین اعتصامی عنوان کرد با وجود اینکه جوایزی مختلفی تا کنون دریافت کردهام اما به خاطر اینکه این رویداد فرهنگی به نام شاعر بزرگ کشور پروین اعتصامی است و از ادبیات زنان ایران حمایت میکند نگاه دیگری به این جایزه دارم.
وی با اشاره به اینکه همواره دوست داشتم این جایزه را کسب کنم اضافه کرد: جشنوارهها و جوایزی که برای کتاب برگزار میشود به انگیزهبخشی به مولفان برای تولید آثار خوب کمک میکند.
این شاعر و نویسنده که کار خود را به عنوان مربی ادبی پارهوقت در کتابخانهی کانون در شهرستان نیشابور آغاز کرده با اشاره به اینکه پیش از آنکه وارد کانون شود شعر بزرگسال میسروده است، اظهار داشت: آنچه او را به سمت ادبیات کودک جذب کرده حضور در مراکز کانون و ارتباط مستقیم با کتابهای شعر و داستانی است که در کتابخانههای آن وجود دارد.
اسلامی ادامه داد: این دنیای رنگارنگ، لطیف، تازه و پرامید ادبیات و شعر کودک مرا بیشتر از دنیای خاکستری شعر بزرگسال به خود جذب کرد.
جایزه ادبی «پروین اعتصامی» با هدف بزرگداشت مقام و شخصیت این شاعر نامدار ایرانی و همچنین رشد و اعتلای خلاقیتها و آفرینشهای ادبی زنان، معرفی چهرههای شاخص زن ادیب و پژوهنده و تقدیر از آنها در عرصهی زبان و ادب فارسی هر دو سال یکبار به همت خانه کتاب ایران برگزار میشود.
اسلامی تاکنون آثار متعددی در حوزه شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان تالیف و یا ترجمه کرده که از این بین میتوان به مجموعه شعر نوجوان «نامهات همین الان رسید») و داستان کودک «سنجاب کمحواس» (هر دو نامزد دریافت کتاب سال ایران) اشاره کرد.
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