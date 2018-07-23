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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۷

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان:

پروژه مسکن‌ مهر استان گلستان امسال تکمیل می‌شود

پروژه مسکن‌ مهر استان گلستان امسال تکمیل می‌شود

گرگان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان از پایان پروژه‌های اجرایی مسکن مهر استان گلستان در سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، میر محمد غراوی، در دومین جلسه شورای مسکن استان گلستان، اظهار کرد: تاکنون ۹۵ درصد از تعهدات استان در حوزه مسکن مهر اجرایی و دولت به تعهدات خودش عمل کرده است.

وی ضمن تأکید به تسریع در اجرای پروژه ها، افزود: پنج درصد باقی مانده با همکاری و مساعدت همه دستگاه های خدمات رسان در سال جاری به پایان خواهد رساند.

در ادامه این جلسه حسین محبوبی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان بیان کرد: تعهدات استان ۴۸ هزار و ۶۰۲ واحد مسکن مهر بوده که از این تعداد ۴۶ هزار و ۶۱۶ واحد افتتاح و آماده افتتاح داریم.

محبوبی تعداد تعهدات باقی مانده استان را هزار و ۹۸۶ واحد اعلام کرد و ادامه داد: این تعداد هم در سال جاری تعیین و تکلیف خواهد شد.

کد مطلب 4354267

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