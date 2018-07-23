تعداد زیادی از وسایل شهربازی ها در ایلام غیر استاندارد هستند

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسیهای صورت گرفته مشخص شده تعدادی وسیله در این پارکها به علت خطرآفرینی باید توسط شهرداری و بهره برداران وسایل بازی جمع آوری و سایر تجهیزات نیز باید رفع نقص شود.
وی تصریح کرد: جمعآوری وسایل بازی فلزی غیراستاندارد و متعاقب آن ایمن سازی محوطه پارکها از طریق نصب کف پوشهای مناسب و نصب وسایل بازی جدید و استاندارد از جنس پلیاتیلن از وظایف بهره برداران تجهیزات بازی است که میتواند تا اندازه زیادی از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.
همتی بیان کرد: با توجه به اهمیت تامین ایمنی و سلامت کودکان در استفاده از این وسایل، انتظار میرود شهرداریها در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص استانداردسازی و رفع نواقص مربوطه انجام دهند.
وی افزود، تجهیزات بازی فاقد مجوز استاندارد خطرآفرین است و میتواند منجر به ایجاد حوادث ناخوشایندی برای مردم بویژه کودکان شود، لذا تمامی بهرهبرداران و مالکین وسایل تفریحی مکلفند به صورت روزانه وسایل بازی موجود در شهربازی ها را کنترل کنند.
مدیر کل استاندارد استان ایلام در پایان ضمن درخواست از مردم برای عدم استفاده از وسایل تفریحی فاقد تاییدیه استاندارد، گفت: امیدواریم با تعامل انجام شده با دستگاههای ذیربط در فصل تابستان و تعطیلی مدارس بتوانیم حافظان خوبی در حوزه سلامت و ایمنی مردم استان باشیم.
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