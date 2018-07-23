شهرستان دره شهر قطب تولید سبزیجات برگی ایلام است

طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دره شهر به کشت سبزیجات برگی اختصاص یافته است.

وی گفت: پیش بینی می شود ۴۵۰ تن انواع سبزیجات برگی در شهرستان برداشت شود.

فیلی با اشاره به اینکه شهرستان دره شهر به دلیل خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب مستعد کشت سبزیجات برگی است، گفت: شهرستان دره شهر قطب تولید سبزیجات برگی در استان ایلام است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر در زمینه کشت سبزیجات برگی در شهرستان مشغول به فعالیت هستند و درآمد خوبی نصیب خانواده ها کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر عنوان کرد: کشاورزان این شهرستان چهار فصل مشغول فعالیت هستند و سال گذشته بیش از ۱۱۲ هزار تن انواع محصول به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان برداشت‌شده است.