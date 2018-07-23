محدودیت مشروط کشت برنج در مازندران/تولید حداقل ۲.۲میلیون تن برنج

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در نقاطی در استان مازندران، اظهارداشت: محدودیت کشت برنج در استان مازندران منوط به شرایط آبی است.

وی اضافه کرد: از دیرباز کشت برنج در نقاطی از استان های گیلان و مازندران که معمولا نوار ساحلی هستند، با ریسک بالایی همراه بوده است و کشاورزان می دانند که وقتی در این نقاط برنج کشت می کنند ممکن است به محصولشان آب نرسد و کشت شان آسیب ببیند. این مساله ای است که همواره وجود داشته است.

دبیرانجمن برنج کشور با بیان اینکه بهار امسال بارندگی های خوبی در مازندران و گیلان اتفاق افتاد، گفت: از حدود ۲۴۰ هزار هکتار کشت برنج در استان مازندران تنها ۲ هزار هکتار آن خسارت دیده است.

شایق ادامه داد: اخیرا نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ما نمی توانیم به کشاورزان بگوییم چه محصولی بکارند یا نکارند، بلکه تنها در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند می توانیم اعلام کنیم کشت صورت نگیرد، ضمن اینکه نام هیچ منطقه ای را نمی بریم و این مساله با توجه به شرایط آبی اعمال می شود. ضمن اینکه به استانداری ها این اختیار داده شده که با توجه به شرایط منطقه خود در این زمینه تصمیم گیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در گذشته وزارت جهاد در این زمینه عجولانه برخورد کرد، اضافه کرد: این وزارت خانه ابتدا اعلام کرد کشت برنج در ۱۴ استان ممنوع است و بعد این جمله را تصحیح و اعلام کرد کشت ممنوع نشده بلکه محدود شده است اما لفظ ممنوعیت از ذهن ها پاک نشد.

شایق تصریح کرد: اگر آن زمان وزارت جهاد به جای مطرح کردن بحث ممنوعیت، گفته بود مشکل آب داریم و کشاورزان کشت برنج را محدود کنند این مسائل بوجود نمی آمد در حال حاضر در بسیاری از نقاط که کمبود آب وجود دارد کشاورزان کشت خود را محدود کرده اند.

وی درباره وضعیت تولید در سالجاری نیز گفت: تاکنون وضعیت کشت بد نبوده و میزان تولید امسال از ۲.۲ میلیون تن کمتر نخواهد بود.