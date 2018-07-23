میناب بزرگترین سایت های یکپارچه پرورش میگوی کشور را دارد

ابوذر مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: سایتهای پرورش میگوی شهرستان میناب یکی از اقدامات اجرایی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که هم ایجاد شغل کرده و هم در اقتصاد شهرستان تاثیرگذار است.

نخعی بیان داشت: ما درسال ۹۶ براساس هدف گذاری وبرنامه ریزی هایی که انجام شد بیش از ۹۷۰۰ تن تولید محصول با ۵۴میلیون دلار صادرات در حوزه شیلات و سایتهای پرورش میگو داشتیم.

فرماندار ویژه میناب با اشاره به رشد ۸۰ درصدی تولید محصولات در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته عنوان کرد: باتوجه به هدف گذاری های انجام شده در سال ۹۷ انتظار می رود که تولید این محصول به بیش از ۱۵ هزار تن با ۷۵میلیون دلار صادرات را در پی داشته باشد.

نخعی گفت: سایتهای پرورش میگو شهرستان میناب بزرگترین سایتهای یکپارچه میگوی کشور هستند که می توانند علاوه بر ایجاد شغل و افزایش صادرات ارز آوری خوبی را به شهرستان و کشور تزریق کند.