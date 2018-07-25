قصه زندگی خود را با رادیو فرهنگ درمیان بگذارید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قسمت از برنامه «هر آدمی یه قصه ای داره» روز جمعه ۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.

محور این برنامه شخصی است که توجه گردشگر (مجری) برنامه به هنگام مسافرت به جای جای ایران را جلب کرده است. در این برنامه مجری قصه زندگی، ماجرای کشفیات، لحظه های ناب با هم بودن، تنهایی، عشق، اندوه و ... را با مردم در میان می گذارد تا از رهگذرآن تجربه، زیستن انسان ها را در سراسر ایران به اشتراک بگذارد.

اگر شنونده در اطراف خود شخصی را می شناسد که قصه زندگی او جذاب و شنیدنی است می تواند با شماره پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ و یا شماره تلفن ۲۲۶۵۲۳۳۶ تماس بگیرد.

«هر آدمی یه قصه ای داره» کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ برای فصل تابستان است. این برنامه را مازیار شفاعتی و فرناز خندان روایت می کنند و تهیه کننده آن سمیه احمد است.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز قرار دارد.