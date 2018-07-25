هر یک کیلومتر افزایش سرعت احتمال تصادف را ۵ برابر بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس گفت: هر یک کیلومتر افزایش سرعت تنها ۳۶ ثانیه در زمان راننده صرفه‌جویی می‌کند ولی احتمال تصادف منجر به مرگ را تا پنج برابر افزایش می‌دهد.

جبارزاده در همین رابطه افزود: هر چه سرعت خودرو بالاتر می‌رود زاویه دید راننده کمتر می‌شود؛ یعنی هنگامی‌که فرد کنار خودرو در حالت بی جنبشی ایستاده‌، ۱۸۰ درجه به گوشه و کنار تسلط دارد. وقتی پشت فرمان می‌نشیند این زاویه به ۱۱۰ درجه کاهش می‌یابد و وقتی سرعت خودرو به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، راننده تنها سه درجه زاویه دید دارد و از ترس ناگزیر است ۶۰۰ متر جلوتر را رصد کند. در حالی‌ که در سرعت‌های پایین نیاز است تنها ۳۰ متر جلوتر را همراه با مناظر گوشه و کنار کنترل کند.

وی در همین راستا به رانندگان توصیه کرد: همواره در معابر شهری سرعت مطمئنه را رعایت نمایند تا کاهش زاویه دید و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه باعث وقوع سوانح ناگوار رانندگی نشود.