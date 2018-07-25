مشکلات شهرک صاحب الزمان(عج) قم برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به الحاق محدوده مسجد جمکران به شهر قم اظهار کرد: به نظر می‌رسد محدوده شهرک صاحب الزمان(عج) و اسماعیل آباد هم باید به شهر قم ملحق شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که مردم در این مناطق دارند، گفت: تکلیف مردم در ساخت و ساز در این مناطق مشخص نیست و نمی‌توانند برای خانه‌هایشان پروانه ساخت بگیرند.

الحاق محدوده مسجد جمکران به شهر قم در این جلسه به تصویب حاضران رسید اما این نماینده مردم قم معتقد بود محدوده‌های اطراف مسجد جمکران هم باید به این مصوبه الحاق شود.

محسن بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در پاسخ به وی با اشاره به اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی مخالف اینگونه الحاقات به محدوده شهرها است، اظهار داشت: الحاق مسجد جمکران ۱۱ سال پیش صورت گرفته و در این مدت هم شهرداری در این محدوده خدمت ارائه کرده اما به دلیل نقص در مدارک قرار شد این موضوع در شورای برنامه‌ریزی مصوب شود.

وی افزود: در مورد الحاق مناطقی که مردم خودسرانه در آن ساخت و ساز می‌کنند سیاست شورای عالی معماری و شهرسازی این است که به رسمیت شناختن این مناطق موجب رشد سکونت بی‌ضابطه در کشور می‌شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اما در این جلسه با اشاره به اینکه این مناطق شهری فاصله چندانی با مسجد جمکران ندارند، ادامه داد: اگر این مناطق را به شهر ملحق نکنیم بی جهت به رشد حاشیه نشینی کمک کرده‌ایم.