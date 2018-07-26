به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دقایقی قبل برای شرکت در نخستین یادواره شهدای استان همدان در عملیات رمضان وارد همدان شد.

نخستین یادواره شهدای استان همدان در عملیات رمضان امروز با حضور مردم و مسئولان در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

رونمایی از کتاب «رقص خاکریز» با موضوع نقش استان همدان در عملیات رمضان به نویسندگی محسن صیفی‌کار و تجلیل از خانواده‌های شهدا و جانبازان از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این مراسم است.

عملیات رمضان اولین عملیات برون مرزی ایران در دفاع مقدس بود که با مشارکت ارتش و سپاه صورت گرفت و استان همدان در این عملیات ۱۶۰ شهید تقدیم کرد که از این تعداد ۶۴ شهید مفقودالاثر هستند.