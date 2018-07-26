به گزارش خبرنگار مهر، حسین‌علی امیری پیش از ظهر پنج‌شنبه در بدو ورود به سمنان و در جمع خبرنگاران، بابیان اینکه رئیس‌جمهور ترمیم کابینه دوازدهم را بنا به احترام و خواست مردم در دستور کار قرار داده است، تأکید کرد: ترمیم کابینه موضوعی است که حسن روحانی بر اساس زمان درست و موقعیت کنونی در دستور کار قرار داده و هدف آن این است که در فضایی مناسب و آرام به موضوع رسیدگی شود.

وی افزود: روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با توجه به همین شرایط جدید و احترام رئیس‌جمهور به خواست افکار عمومی تغییر کرد و اگر نیاز به تغییرات دیگری هم در کابینه دوازدهم باشد، این امر در زمان و موقعیت مناسب صورت می‌گیرد.

ضرورت پاسخگویی به تهدیدات آمریکا با برنامه پیشنهادی

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفت: دولت و مجلس به یاوه‌گویی‌های ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا پاسخ می‌دهند.

امیری در ادامه تأکید کرد: پاسخگویی‌های شفاهی و رسانه‌ای به سخنان ترامپ صورت می‌پذیرد اما این امر را نیز باید در نظر داشت که برنامه عملی برای مقابله با تهدیدهای آمریکا نیز مهم است.

وی افزود: این برنامه با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، همکاری سه قوه و همراهی مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی که یک رکن اصلی و مهم محسوب می شود، اجرا خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه برنامه مذکور با توجه به اوضاع و شرایط کنونی و جنگی که آمریکا و صهیونیست‌ها در مقوله اقتصاد به ما تحمیل کرده اند تهیه‌شده است، گفت: بخشی از این برنامه اعلامی است و بخشی دیگر را اعمالی شکل می‌دهد که ایران پیروز جنگ اقتصادی با آمریکا باشد.