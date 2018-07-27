به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و اظهارداشت: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و ضرورت جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یکسال گذشته، کاهش میانگین سنی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوی که با تغییر مدیریت ٢٠٧ فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستانها بوده ایم.

وی با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان افزود: سیاست جوانگرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها آرمانگرایی واقع بینانه را از مهمترین خصوصیات مدیران جوان کشور دانست و تصریح کرد: کشور ما هیچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.