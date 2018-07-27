به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی نائینی هم اکنون به هنگام رصد طولانی ترین خسوف قرن ۲۱ در مرکز فضایی ماهدشت وابسته به سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالت عادی خورشید نور را در طول موج های مختلف به سمت زمین پخش می کند که بخشی از آن با چشم قابل رویت است؛ این نور قابل رویت محدوده چهار دهم تا هفت دهم‌میکرون است که رنگهای آبی، سبز و قرمز را شامل می شود.

وی افزود: در حالت عادی تمام این نور به سمت زمین می آید و ما خورشید را به رنگ سفید می بینیم؛ نوری که از خورشید به پدیده های دیگر می رسد بازگشت آن را هم به صورت سفید می بینیم.

وی خاطر نشان کرد: امشب نور خورشید به ماه می‌خورد و تمام طول موج ها انعکاس پیدا می کنند. در زمان خسوف کامل هم همان امواج الکترومغناطیس با نور خورشید به سمت زمین پخش می شود.

به گفته صادقی نائینی در جو زمین نور آبی و سبز دچار پراکنش می شود و نور قرمز شکسته شده از پشت زمین به ماه می خورد بنابراین تنها نوری که در محدوده نور مرئی به ماه می خورد نور قرمز است.

وی ادامه داد: به همین دلیل بازگشت نور هم قرمز خواهد شد بدان معنا که ماه امشب در حین خسوف کامل به صورت قرمز رنگ دیده می شود.