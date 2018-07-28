محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۰ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز پنجم مردادماه شهروندان همدانی ۵۵۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۲۶ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۱۱۲ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۴۱۴ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۰ مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در تپه عباس آباد، حریق ترانس برق در شهرک بهشتی، حریق مخروبه در میدان شریعتی، ۴ مورد حریق درختان در بلوار مصیب مجیدی، جولان، بلوار ارم ۲ مورد، نشت سوخت خودرو در سعیدیه و ۲ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در رکنی و شهرک مدنی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در باباطاهر، عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در بنی هاشم، عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط در چاه در روستای ارزانفود و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

وی گفت: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.