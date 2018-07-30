ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم های لیگ برتری در هفته اول لیگ هجدهم گفت: اکثر بازی ها را تماشا کردم و اعتقاد دارم در هفته اول سایپا منسجم ترین تیم بود. آنها توانستند با خریدهای خوبی که داشتند مقابل سپیدرود نمایش قابل قبولی ارائه داده و به پیروزی برسند.

وی تأکید کرد: سایر تیم ها هنوز به شرایط ایده آل نرسیده اند و همانند گذشته بحث دوران بدنسازی و عدم هماهنگی برای سایر تیم ها وجود داشت. اگرچه معمولا باید تیم ها برای شروع مسابقات آماده باشند اما همیشه در کشور ما در هفته های ابتدایی شاهد بازی های خوب از تیم های لیگ برتری نیستیم.

عالمی در خصوص تساوی استقلال برابر پیکان هم اظهار داشت: آبی پوشان با روزهای خوبشان فاصله بسیاری دارند. آنها تمریناتشان را دیر شروع کرده اند. بازیکنان با کیفیتی را از دست دادند و این توانست در عملکرداستقلال تأثیر منفی داشته باشد.

پیشکسوت استقلال در ادامه تصریح کرد: شاید اگر بازیکنانی که از استقلال رفته و یا آنها که دچار مصدومیت شدند در تیمشان بازی می کردند مطمئنا نتیجه دیگری در پایان این دیدار رقم می خورد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان جوان استقلال خاطرنشان کرد: چند بازیکن جوان مقابل پیکان به میدان رفتند اگرچه هنوز از تجربه بالایی برخوردار نیستند اما جسارت آنها در حمل توپ، شوت زنی و حضور در تمامی صحنه ها ستودنی بود و اعتقاد دارم آنها می توانند آینده خوبی در فوتبال ما داشته باشند اگرچه هماهنگی آنها با بازیکنان با تجربه کمی زمانخواهد برد ولی اگر از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را ببرند می توانند در آینده حرف های زیادی برای گفتن چه در لیگ و چه در سطح ملی داشته باشند.

عالمی در ادامه یادآور شد: جوانگرایی خوب است اما نه هر سال. باید بازیکنانی که جوان هستند و به تیم اضافه می شوند باید مدتی را در تیم های خود بمانند تا باشگاه ها بتوانند از آنها استفاده کرده و آنها هم با حضورشا ن در تیم های خودشان، قابلیت فنی بهتری داشته باشند.

پیشکسوت استقلال در خصوص عملکرد پرسپولیس مقابل پدیده گفت: اعتقاد دارم قرمز پوشان در حد و اندازه های خود نبودند ومثل سالهای گذشته با قدرت کارشان را شروع نکردند. شاید بسته شدن پنجره نقل و انتقالات و عدم جذب بازیکن برای نیم فصل تا حدودی این تیم را هم دچار مشکل کرده است ولی در مجموع معتقدم چند هفته از لیگ بگذرد، تیم ها به شرایط آرمانی خواهند رسید.

وی در پایان و در خصوص اعتراض هواداران نسبت به سرپرست باشگاه و رفتن چند بازیکن صاحب نام از استقلال گفت: طرفداران صبور باشند و شرایط را درک کنند. آنهایی که رفته اند مطمئنا دیگر در این فصل باز نخواهند گشت اگرچه مدیران باشگاه باید جانشینان خوبی برای آنها جذب کنند اما هواداران هم باید شرایط استقلال را بیشتر