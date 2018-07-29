تصاویر خانه ای شبیه فضاپیما در اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، رادریک جیمز مهندس معمار، خانه ای ییلاقی برای تعطیلات در اسکاتلند طراحی کرده که شبیه یک فضاپیما است.

این خانه روی تپه ای بلند قرار دارد و مناظر زیبایی از اسکاتلند آن را احاطه کرده است.

طرح Airship۰۰۲ از آلومینیوم و فولاد و شیشه ساخته شده است. می توان آن را به راحتی از زمین جداکرد و به راحتی به مکان دیگری منتقل کرد. سازه مذکور روی بلوک های سیمانی قرار گرفته اند.

در داخل خانه از پنل های روکش استفاده شده است. فضای داخلی خانه ۳۶ متر مربع و شامل اتاق پذیرایی با شومینه و مبل تختخوابشو است.

از در بخش غربی خانه نمایی از اقیانوس آتلانتیک نیز از داخل خانه قابل مشاهده است.

در جهت دیگر این خانه اتاق خواب همراه یک میز تحریر قرار دارد.

در حال حاضر Airship۰۰۲ در اپلیکیشن Airbnb با قیمت ۱۳۰ هزار دلار به ازای هر شب قابل اجاره است.