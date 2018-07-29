نگفتم تلگرام رفع فیلتر می شود/۱۰ میلیون نفر عضو پیام رسانهای بومی

رمضانعلی سبحانی فر در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهاراتش برای احتمال رفع فیلتر تلگرام گفت: من نگفتم که تلگرام رفع فیلتر می شود.

وی توضیح داد: در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسیده بود آقای دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که تلگرام رفع فیلتر می شود، بنده تاکید کردم که بعید می دانم منظور آقای فیروزآبادی این بوده باشد.

سبحانی فر افزود: به نظر می آید آنچه که مد نظر صحبتهای ایشان مربوط به تقویت پیام رسانهای داخلی و قابلیت رقابت آنها با شبکه خارجی تلگرام بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی داخلی در حال تقویت است، احتمال اینکه در آینده شبکه تلگرام از انحصار دربیاید زیاد است. چرا که در این صورت اکثر کاربران با توجه به سرویس ها و خدمات شبکه های داخلی، به این شبکه روی خواهند آورد و قاعدتا تلگرام از انحصار در می آید. مانند شبکه وایبر که همه از آن کوچ کردند، ضرورتی بر فیلتر و غیر فیلتر تلگرام نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: هم اکنون پیام رسانهای بومی به خوبی مورد حمایت واقع شده اند و به نظر می رسد بستر حمایتی برای آنها فراهم شده است.

وی گفت: هم اکنون عضویت ۲۵ میلیون کاربر در پیام رسانهای بومی ثبت شده و حدود ۱۰ میلیون کاربر فعال در این پیام رسانها هستند. پیش بینی می شود که در آینده نیز این روند بهتر هم خواهد شد.