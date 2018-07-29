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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

در جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی؛

هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند

هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های ورزشی انتخاب شدند

با رای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس؛ اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های فرهنگی ورزشی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از باشگاه های فرهنگی ورزشی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شدند.

بر این اساس و با رای اعضای کمیسیون فرهنگی، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده مردم اردستان به عنوان رئیس کمیته انتخاب شد؛ همچنین جمشید جعفرپور نماینده لارستان به عنوان نایب رئیس اول کمیته، اصغر مسعودی نماینده نیریز و استهبان به عنوان نایب رئیس دوم و طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.

این تحقیق و تفحص با هدف بررسی منابع، مصارف و نحوه مدیریت باشگاه های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر به ویژه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام می شود.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیات تحقیق و تفحص ۶ ماه برای انجام تفحص و ارائه گزارش کتبی به کمیسیون فرهنگی و صحن مجلس فرصت دارند و در صورت کمبود زمان، با تصویب کمیسیون فرهنگی، مهلت این کمیته سه ماه نیز تمدید خواهد شد.

کد مطلب 4360236

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