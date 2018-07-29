تراکتورسازی یک بازیکن آسیایی جذب کرد/ اولین ژاپنی در لیگ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، یوکیا سوگیتا بازیکن ۲۵ ساله ژاپنی است که بعدازظهر امروز یکشنبه بهعنوان سهمیه آسیایی با تراکتورسازی توافق و قرارداد رسمی امضا کرد. قرارداد این بازیکن ۳ سال است. این بازیکن جوان در پست بازیساز بازی میکند و قابلیت بازی در پست وینگر چپ را نیز دارد.
سوگیتا که اولین بازیکن ژاپنی حاضر در فوتبال ایران است، سابقه بازی در تیمهای ژووه اسپانول اسپانیا، هرکولس اسپانیا، پاتایا یونایتد تایلند، رایونگ افسی تایلند و دالکورد اف اف سوئد را در کارنامه دارد.
تراکتورسازی پیشازاین هری فوریستر و آنتونیو استوکس را بهعنوان ۲ سهمیه بازیکن خارجی جذب کردند.
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