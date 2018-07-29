  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

سروری در گفتگو با مهر:

کادربانک مرکزی در التهابات اقتصادی متهم هستند/سیف باید محاکمه شود

کادربانک مرکزی در التهابات اقتصادی متهم هستند/سیف باید محاکمه شود

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت محاکمه سیف گفت: کادر بانک مرکزی و از جمله خود آقای سیف الان متهم هستند و باید پاسخگوی عملکرد ضعیف و تحریک‌آمیز خود باشند.  

پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد ضعیف ولی‌الله سیف در راس بانک مرکزی و شائبه تصدی یکی از سفارتخانه‌ها، اظهار داشت: این طرز برخورد با مسائل، نه تنها وضع را بهتر نمی‌کند بلکه وضعیت را بدتر هم خواهد کرد؛ یعنی مردم احساس می‌کنند هر کسی هر خراب کاری هم که انجام داد، جای بهتری خواهد رفت و تشویق هم خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار سکه و ارز گفت: این وضعیت از مدیریت غیرمدبرانه آقای سیف نشات گرفته است. اینکه الان دادستان و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده‌اند، خرید و فروش‌های کلان در بازار سکه و ارز با مجوز بانک مرکزی بوده، نشان می‌دهد عده ای از این مسیر برای خود نمدی دوخته و بر ثروت افسانه‌ای خود اضافه کرده‌اند.

سروری با تاکید بر اینکه محاکمه ولی الله سیف ضروری است، تصریح کرد: هدف بانک مرکزی در جلوگیری از بالارفتن قیمت سکه و ارز محقق نشده است؛ کادر بانک مرکزی و از جمله خود آقای سیف الان متهم هستند و باید پاسخگوی عملکرد ضعیف و تحریک‌آمیز خود باشند.  

وی اضافه کرد: اینکه امروز آقایان بخواهند بدرقه شوند و در جایگاه بهتری قرار بگیرند، نه تنها اعتماد مردم را بازنمی‌گرداند بلکه تضعیف هم خواهد کرد. این مساله دلالت بر این دارد که عزم و تصمیمی برای برخورد با متخلفان و افراد ناتوان و بی عرضه وجود ندارد.      

کد مطلب 4360274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خسارت سیف به اقتصاد IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      12 3
      پاسخ
      چرا سیف با این همه خیانت اقصادی در روز تودیع تشویق شد؟ لطفا اجازه ندهید از کشور خارج شود و او را محاکمه کنید.
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      6 0
      پاسخ
      سیف در کجا باید محاکمه شود؟ ایران یا استرالیا ؟
    • سالم RO ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باید محاکمه شوند
    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      نقدینگی کشور طی ۶ سال گذشته ۴ برابر شده و لذا قیمت دلار هم باید ۴ برابر بشه که نظام و اقتصاد سرپا بمونه، به نظرم کار اشتباهی انجام ندادند.
    • علی IR ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سیف باید محاکمه شود که دلار 3500 تحویل گرفته و 11 هزار تومانی تحویل داده. روحانی هم ازش تشکر کرده وای بحال مردم. عجب آشفته بازاری هست دنیا
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چرا فقط سیف؟ حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در راس این وضع نکبت بار اقتصاد ایران هستند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها