کادربانک مرکزی در التهابات اقتصادی متهم هستند/سیف باید محاکمه شود

پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد ضعیف ولی‌الله سیف در راس بانک مرکزی و شائبه تصدی یکی از سفارتخانه‌ها، اظهار داشت: این طرز برخورد با مسائل، نه تنها وضع را بهتر نمی‌کند بلکه وضعیت را بدتر هم خواهد کرد؛ یعنی مردم احساس می‌کنند هر کسی هر خراب کاری هم که انجام داد، جای بهتری خواهد رفت و تشویق هم خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار سکه و ارز گفت: این وضعیت از مدیریت غیرمدبرانه آقای سیف نشات گرفته است. اینکه الان دادستان و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده‌اند، خرید و فروش‌های کلان در بازار سکه و ارز با مجوز بانک مرکزی بوده، نشان می‌دهد عده ای از این مسیر برای خود نمدی دوخته و بر ثروت افسانه‌ای خود اضافه کرده‌اند.

سروری با تاکید بر اینکه محاکمه ولی الله سیف ضروری است، تصریح کرد: هدف بانک مرکزی در جلوگیری از بالارفتن قیمت سکه و ارز محقق نشده است؛ کادر بانک مرکزی و از جمله خود آقای سیف الان متهم هستند و باید پاسخگوی عملکرد ضعیف و تحریک‌آمیز خود باشند.

وی اضافه کرد: اینکه امروز آقایان بخواهند بدرقه شوند و در جایگاه بهتری قرار بگیرند، نه تنها اعتماد مردم را بازنمی‌گرداند بلکه تضعیف هم خواهد کرد. این مساله دلالت بر این دارد که عزم و تصمیمی برای برخورد با متخلفان و افراد ناتوان و بی عرضه وجود ندارد.