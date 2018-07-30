به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مینی سریال «کچ ۲۲» که جرج کلونی در حال ساخت آن است از سوی کانال پلوس فرانسه خریداری شد تا در این کشور نمایش داده شود. این سریال که جرج کلونی آن را به عنوان تهیه کننده برای پارامونت پیکچرز میسازد ۶ قسمتی است و بر مبنای رمان مشهور جوزف هلر به همین نام ساخته میشود.
این سریال را جرج کلونی کارگردانی میکند و خودش در آن بازی هم خواهد کرد.
در واقع قرار است الن کوراس سازنده «درخشش ابدی یک ذهن پاک»، جرج کلونی و گرانت هسلاو دیگر تهیه کننده سریال، هر یک دو اپیزود از این سریال را کارگردانی کنند.
پیشتر گفته شد که این سریال در آمریکا در شبکه هولو، در ایتالیا در شبکه اسکای ایتالیا و در بریتانیا در کانال ۴ روی آنتن میرود.
جرج کلونی تهیه کننده «کچ ۲۲» هم هست.
فیلمنامه این مینی سریال را لوک دیویس نویسنده «شیر» و دیوید میچود نویسنده «پادشاهی حیوانات» نوشتهاند و از تهیهکنندگان اجرایی آن هم هستند.
داستان این سریال در ایتالیا و در دوره جنگ جهانی دوم میگذرد و داستان بر شخصیت کاپیتان جان یوساریان با بازی کریستوفر آبوت متمرکز است که یک سرباز نیروی هوایی است که درگیر یک ماده قانونی به نام «کچ ۲۲» یا «تبصره ۲۲» میشود.
کایل چندلر بازیگر «گرگ وال استریت»، هیو لوری بازیگر «مدیر شب» و جیانکارلو جیانینی بازیگر «ذرهای آرامش» از مجموعه جیمز باند دیگر بازیگران سریال هستند.
نظر شما