۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی به کالاهای غیر اساسی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی صبح دوشنبه در جمع رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار داشت: جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی آغاز شد که ارتش بهم ریخته داشتیم و سپاه پاسداران به شکل امروز که با عزت از آن نام می‌بریم، نبود و همه نشان می داد در عرصه اجرا در جنگ نمی توانیم موفق باشیم.

وی عنوان کرد: اما معادلات مادی و عادی جریان جنگ با تحلیل متفاوت امام راحل (ره) تغییر کرد، به این شکل که ما به غیر از ساز و کارهای جنگ، ساز و کار اعتقاد و مبانی دینی و ارزش ها و آرمان هایی داریم که برای آن انقلاب کردیم.

پورابراهیمی بیان داشت: آن اعتقادات، اتفاقی را رقم زد که نه تنها یک وجب از خاک را به دشمن ندادیم، بلکه نتیجه مجاهدت های هشت سال دوران دفاع مقدس بزرگترین سرمایه برای نظام جمهوری اسلامی است که ما در عرصه های مختلف از آن بهره می گیریم.

وی افزود: اگر انقلاب امروز با عزت استمرار می‌ دهد و با وجود مشکلات در اوج اقتدار است، اعتقاد دارم که به برکت دوران دفاع مقدس است و اکنون از ذخیره هشت سال دفاع مقدس خرج می‌ کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ابراز داشت: عرصه اقتصادی ما اکنون همانند عرصه دفاع مقدس شده است و اینکه رهبری جنگ اقتصادی را بیان می کنند، یک واقعیت است.

پورابراهیمی ادامه داد: سختگیرانه ترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی انجام دادند و امروز همان تحریم ها را با تجربه دیگری انجام می دهد، گستره تحریم ها را افزایش دادند، البته تفاوتی هم دارد.

وی تصریح کرد: تفاوت تحریم های کنونی با سال های ۹۱ در این است که تحریم های قبلی قطعنامه سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا پشت آن بود، اما امروز تحریمی از ناحیه اتحادیه اروپا و سازمان ملل نداریم اما آمریکایی ها ادبیات قلدرانه را مطرح کرده و با زور می خواهند دیگران را وادار کنند که علیه ما تحریم اقتصادی اعمال کنند.

پورابراهیمی گفت: دو برنامه اصلی در تحریم ها علیه جمهوری اسلامی دارند، اول اینکه درآمدهای ما را کم کنند از جمله نفت و دوم مراودات بانکی و نقل و انتقال منابع مالی.

پورابراهیمی عنوان کرد: شکی نیست که آمریکایی ها با جنگ اقتصادی علیه ما وارد کارزار اقتصادی شده اند و منافقان را نیز وارد کار کرده اند و سازماندهی به راه انداخته اند.

وی با بیان اینکه دشمن برای جمهوری اسلامی برنامه دارد گفت: از محل نارضایتی های اجتماعی از محل مباحث اقتصادی، آشوب های خیابانی را طراحی کرده است و برنامه پیچیده ای دارند، البته جمهوری اسلامی شرایط سختتر از این را پشت سر گذاشته و از این شرایط سخت نیز عبور خواهد کرد.

پورابراهیمی ابراز داشت: ما از مسائل داخلی خودمان نگران هستیم و به عنوان یک کارشناسان حوزه اقتصاد می گویم این مسائلی که آمریکای ها در جنگ نابرابر اقتصادی با پول وهابی ها در منطقه و حمایت اسرائیل به راه انداختند راه به جایی نمی برد، اگر در درون نظام جمهوری اسلامی ما هوشمندانه عمل کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های اقتصادی آمریکایی ها متوقف نمی شود.

فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران نداریم

وی اظهار داشت: سردار سلیمانی به عنوان افتخار جمهوری اسلامی، کل معادلات منطقه را بر هم زده است، وزیر امور خارجه آمریکا نمی تواند عصبانت خود را از این سردار اثر گذار پنهان کند.

پورابراهیمی با تاکید بر تاثیرگذاری سردار سلیمانی در معادلات منطقه عنوان کرد: ما در برابر فشارهایی که به جمهوری اسلامی وارد می شود، دیگر فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران نداریم و باید حتما مسیر صحیح را دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت: اساس و ریشه مشکلات اخیر ما، تغییرات نرخ ارز است، مدیریت ارز تمام بازارها را مدیریت می کند.

وی با اشاره به عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر کشورها بیان داشت: تورم، مصارف و منابع ارزی، پیش بینی درآمدهای ارزی، فضای روانی و سیاسی در این امر اثر دارند.

پورابراهیمی ادامه داد: نرخ تورم در ایران براساس اعلام مرکز آمار در طول سال های ۹۴ تا ۹۶ تک رقمی بوده است، پس نمی توانست عامل اصلی شوک ارزی ما باشد.

ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی دارد

وی تصریح کرد: کشور ما سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی دارد و مصارف ارزی ما تقریبا نصف این میزان است، ضمن اینکه قیمت نفت، پتروشیمی، سنگ آهن، مس افزایش یافته و اینها نشان می دهد، وضعیت درآمدی ما در حال حاضر و پیش بینی برای بعد، بیشتر می شود.

پورابراهیمی بیان داشت: برای مدیریت بازار ارز در زمان التهاب باید برای کالاهای اساسی ارز تامین کرده و برای دیگر کالاها اجازه دهیم با نرخ توافقی عمل شود.

وی تصریح کرد: برای رفع التهابات ارزی به دولت بسته پیشنهادی برای تشکیل بازار اولیه و ثانویه دادیم تا میزان واردات کاهش یافته و از سوی دیگر بهترین فرصت برای افزایش صادرات فراهم شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: اما دولت بازار ثانویه را قبول نکرد و همه کالاها از جمله کالاهای لوکس با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تمانی وارد شد، سه ماه دولت در برابر این قضیه مقاومت کرد و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی به واسطه سیاست غلط ارزی دولت به کالای غیر اساسی اختصاص یافت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بعد از سه ماه و تحمیل هزینه سنگین به کشور، دولت پذیرفت بازار ثانویه ارز راه اندازی شود.

پورابراهیمی گفت: با وجود تشکیل بازار ثانویه، اما سیاست تخصصی فقط ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی عمق کمی برای این بازار فراهم کرده قطعا باید عرضه منابع مالی در این بازار از محل کل صادارات غیر نفتی باشد. ضمن اینکه تمامی واحدهای صادراتی با نرخ ارز صادراتی چهار هزار و ۲۰۰ تومان در آینده با مشکل جدی مواجه خواهند شد و باید با نرخ توافقی صادرات خود را ادامه دهند.

سیاست های ارزی دولت باید اصلاح شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این سیاست ها باید اصلاح شود، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی که از این تغییر استقبال می کنیم و باید سیاست های ارزی اصلاح شود.

پورابراهیمی افزود: با رفتارهای علمی و کارشناسی به راحتی می توانیم جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم اما اگر سوء مدیریت در رفتار داشته باشیم، هزینه ها را خودمان برای کشور تحمیل می کنیم.

وی عنوان کرد: اخیرا با مباحثی در اقتصاد ایران پیش آمد، مقام معظم رهبری با اشاره به اولویت های اقتصادی کشور، تدبیر ایجاد شورایی برای رفع مشکلات اقتصادی کلان کشور بیان فرمودند با این رویکرد که بتوانند هماهنگی را میان دستگاه ها ایجاد کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان داشت: یکی از ظرفیت هایی که در حال فراهم شدن است، افزایش اختیارات استانداران است و به عنوان دستور کار در حال عملیاتی داریم.

وی تصریح کرد: امروز آبروی نظام به مباحث اقتصادی گره زده شده است و هر کسی بتواند در حل مشکلات اقتصادی کشور که مطالبه رهبری و مردم است، پاداشی کمتر از رزمندگان دفاع مقدس ندارد و الان برای حفظ انقلاب اسلامی باید در عرصه اقتصادی کار کنیم.

پورابراهیمی گفت: مسیر توسعه مدل اقتصادمقاومتی است که مطالبه رهبری است باید ادامه یابد و با وجود محدودیت بودجه و کمبود شغلی که داریم، نه تنها مسیر حرکت الگوی اقتصاد مقاومتی متوقف نمی شود، بلکه با اقتدار بیشتر ادامه می یابد.