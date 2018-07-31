به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، پنجمین نمایشگاه گروهی موسسه حریر هنر شرق به همت شهلا کوهستانی با ۷۲ اثر در زمینه پوستر و نشانه برگزار می شود.

تعداد آثار ارسالی برای شرکت در نمایشگاه در حدود ۳۹۰ اثر بوده که هیات داوران ۷۲ اثر را برای برپایی نمایشگاه انتخاب کرده اند این در حالی است که اکثریت شرکت کنندگان از دانشکده علمی کاربردی واحد ۳۴ و دانشگاه معماری و هنر پارس هستند.

نمایشگاه گروهی گرافیک از ۱۰ تا ۲۰ مرداد در نگارخانه آیینه برج آزادی برپا می شود و علاقه مندان می توانند همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۷ از آن بازدید کنند.