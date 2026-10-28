https://mehrnews.com/x3dsBg ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹ کد مطلب 6993096 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹ تشکیل زنجیره انسانی در تجمعات شبانه مشهد مشهد- زنجیره انسانی جانفدا با حضور پرشور مردم مبعوث شهید پرور مجد، کلاهدوز و آبکوه مشهد برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6993096 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای مردم مشهد در مراسم وداع با پیکر جانباز شهید آغاز مراسم وداع با پیکر مطهر جانباز شهید در تجمعات شبانه مشهد میدان داری سلماسیها در دویست و چهل و دومین شب مقاومت ملی در خیابان برپایی پنج شب سوگواری فاطمی در چناران اتحاد و همدلی مردم و نیروی انتظامی در دویست و چهلمین شب تجمعات برچسبها خراسان رضوی مشهد زنجیره انسانی
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