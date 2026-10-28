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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

تشکیل زنجیره انسانی در تجمعات شبانه مشهد

تشکیل زنجیره انسانی در تجمعات شبانه مشهد

مشهد- زنجیره انسانی جانفدا با حضور پرشور مردم مبعوث شهید پرور مجد، کلاهدوز و آبکوه مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6993096

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