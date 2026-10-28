محمدی: میراث شهدای هنرمند باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر چهارشنبه در حاشیه دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی گرگان برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهادت هنر مردان خداست و شهدا با نثار جان خود، جلوه‌های ماندگاری از ایثار و فداکاری را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای هنرمند در این مراسم، بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های آنان تأکید کرد و افزود: این خانواده‌ها عزیزان خود را در راه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های کشور تقدیم کرده‌اند و صیانت از یاد و نام شهدا مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است.

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه شهدای هنرمند در تاریخ دفاع از کشور اظهار کرد: این شهدا پیش از آنکه با قلم، شعر، موسیقی و دیگر ابزارهای هنری به خلق اثر بپردازند، در میدان عمل هنر عشق، ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

محمدی ادامه داد: شهدای هنرمند توانایی‌ها و استعدادهای خود را در مسیر دفاع از حقیقت و میهن به کار گرفتند و با فداکاری خود در پاسداری از آزادی، امنیت و استقلال ایران نقش‌آفرینی کردند.

وی با بیان اینکه هنر می‌تواند مفاهیم انسانی و ارزش‌های ملی را ماندگار کند، گفت: اقداماتی که با فرهنگ و هنر پیوند داشته باشند، از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری و ماندگاری در جامعه برخوردارند؛ از این رو، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، استان گلستان را نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب مختلف دانست و بر اهمیت حفظ این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

محمدی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در گلستان اظهار کرد: مردم این استان با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوندهای اجتماعی افزود: حفظ همبستگی میان اقوام و مذاهب و تقویت روحیه همدلی، از اولویت‌های فرهنگی جامعه است.

محمدی با اشاره به مسئولیت نهادهای فرهنگی و هنری در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، معرفی ابعاد شخصیتی و هنری شهدای هنرمند را ضروری دانست و گفت: گنجینه ارزشمند زندگی و آثار این شهدا باید به نسل جوان معرفی شود تا آنان با آرمان‌ها و میراث معنوی این چهره‌ها آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با مسیر زندگی شهدا می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر ارزش‌هایی را فراهم کند که برای حفظ آن‌ها، فداکاری‌های بسیاری صورت گرفته است.

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های مرتبط با شهدای هنرمند قدردانی کرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های فرهنگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج هنرمندان برای پاسداشت یاد و نام این شهدا تأکید کرد.

محمدی از همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان استان گلستان، در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.