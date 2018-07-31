به گزارش خبرنگار مهر، علی عزت حسنوند رئیس مرکز بهداشت سلسله امروز سه شنبه به همراه خبرنگاران از مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان بازدید کرد.

فعالیت ۴۵ خانه بهداشت با ۷۴ نیروی بهورز

وی در جریان این بازدید در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز بهداشت شهرستان سلسله از دو واحد بهداشتی درمانی تشکیل شده است، اظهار داشت: ۴۵ خانه بهداشت در شهرستان سلسله با ۷۴ نفر نیروی بهورز در حال ارائه خدمت به مردم هستند.

رئیس مرکز بهداشت سلسله با بیان اینکه نیازهای بهداشتی و درمانی جمعیت عشایری شهرستان سلسله نیز در خانه بهداشت خدمات روستایی و مرکز سلامت شهری پوشش داده می‌شود، تصریح کرد: در مرکز سلامت شهرستان سلسله، سه پایگاه وجود دارد، شامل پایگاه های شهید مرادی، شهید حسنوند و پایگاه شماره ۳ می شوند و تعداد ۱۲ پزشک در این پایگاه ها مشغول به کار هستند.

دهگردی پزشکان برای ارائه خدمات به روستاییان

حسنوند با تاکید بر اینکه با پیگیری ها و مدیریت عموزاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان سلسله مشکل پزشکی در مراکز نداریم و در سه مرکز بیتوته این شهرستان پزشک به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می کند، افزود: همچنین کل داروخانه هایی که در سطح شهرستان وجود دارند به بخش خصوصی ارائه خدمت دارند و مشکل دارویی در این شهرستان وجود دارد ندارد.

وی با اشاره به اینکه همه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز درمانی سلسله به صورت فعال ارائه می شود، ادامه داد: سیاست بر این است که ما به میان مردم برویم و خدمات ارائه بدهیم؛ پزشکان ما به صورت دهگردی و در قالب یک تیم به روستاها مراجعه می‌کنند و خدمات لازم را ارائه می‌دهند؛ این تیم ارائه خدمات شامل پزشک مامایی روستایی و کارشناس بهداشت خانواده و بهداشت روزانه خانه های بهداشت هستند که پیگیری مستمر مسائل و مشکلات مردم را در دستور کار دارند.

زیرساخت های الکترونیکی طرح پزشک خانواده ایجاد شود

رئیس مرکز بهداشت سلسله در بخش دیگری از سخنان خود به نظام ارجاع خدمات پزشکی و پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: در قالب این نظام، مردم ابتدا باید به سیستم مراجعه کنند و به پزشک مربوطه خود مراجعه کنند و اگر نیاز به سطوح بالاتر بود به مراکز بالاتر ارجاع داده شوند، لازم است که زیرساخت های این طرح از جمله زیرساخت های الکترونیکی مورد نیاز در شهرستان فراهم شود.

حسنوند افزود: در شهرستان سلسله روستاهایی وجود دارند که مشکل زیرساخت های الکترونیکی دارند؛ مانند روستای «عدل‌آباد» که هیچگونه سیستم الکترونیکی در آن وجود ندارد و با وجود چهار مرکز بهداشت، ارائه خدمات به ۲۵۶۳ نفر جمعیت این روستا به صورت دستی انجام می شود.

وی یادآور شد: از مسئولین شهرستان و استان انتظار می‌رود که این مشکل حل شود.

رئیس مرکز بهداشت سلسله در ادامه با اشاره به اینکه امروز به صورت سرزده از خانه های بهداشت روستاهای هندی، خانه بهداشت شکر آباد، خانه بهداشت نیاز آباد و مرکز شماره ۳ بازدید صورت گرفت و پیرامون مشکلات مردم در بخش خدمات بهداشتی به صورت رو در رو گفت و گو شد.

حسنوند همچنین از تلاش رسانه های شهرستان سلسله و خبرنگاران به خاطر پی گیری مشکلات مردم و خانه های بهداشت تشکر و قدردانی کرد.