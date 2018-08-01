تصمیمی انقلابی برای مفسدان اقتصادی گرفته شود

حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به هر شکلی که باشد، محکوم است، افزود: اسلام منادی حیات طیبه و زندگی پاک و آسوده برای جامعه بوده و الزامات، اقتضائات و آداب دست‌یابی به این سبک زندگی را نیز به روشنی تبیین کرده است.



وی با بیان اینکه در این میان جریان و عده‌ای همچنان در صدد مقابله با این سبک زندگی و تحمیل سبک زندگی شیطانی هستند و در این مسیر از هیچ اقدامی حتی مقابله با حکومت اسلامی و قوانین الهی دریغ نمی‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است از جمله استوانه‌های اساسی شکل‌گیری حیات طیبه قرآنی، اقتصاد سالم، پاک و حلال است و به همین دلیل جریان شیطانی حساب ویژه‌ای برای اختلال در این عنصر اساسی باز کرده و شالوده فعالیت‌های خود را در افساد اقتصادی بنا کرده‌اند.

وعده عذاب الیم و فرو رفتن در زمین و آتش خشم الهی و تعبیر مفسد فی‌الارض برای اخلال‌گران اقتصادی از جمله آن است. در مبانی روایی اسلام نیز نگاه به همین صورت است و به شدت از مصادیق فساد اقتصادی، از جمله احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، ربا و به تعبیری اکل بالباطل نهی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه از منظر قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی نیز مسئله به همین شکل است و اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به شکلی که باشد، محکوم است، ادامه داد: اما اگر این اختلال در زمان جنگ و هجمه دشمن به کشور و مردم اتفاق بیافتد، قطعاً جرم آن صد چندان و مجازات آن مضاعف خواهد بود. چه کسی است که نداند از سال‌ها پیش جنگ وسیع و همه جانبه اقتصادی علیه نظام اسلامی و مردم ایران شکل گرفته و کشورهای استکباری و در رأس آن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با طراحی نقشه‌های شوم اقتصادی در صدد براندازی نظام و به زانو درآوردن ملت ایران هستند.

صفی یاری با بیان اینکه امروز صحنه جنگ ما میدان اقتصادی است و هر کس در جبهه دشمن قرار بگیرد و در میدان دشمن بازی کرده و اهداف او را محقق کند قطعاً خائن به اسلام و ایران و مردم است، تصریح کرد: آمریکا با نقشه تحریم به جنگ ایران آمده و عناصر ستون پنجمی اقتصادی او حتی جلوتر از شیطان بزرگ، ساز و کار تحریم و شکست اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در فضای جنگی قاعده جنگ حاکم است و سزای خیانت به جبهه خودی در میدان جنگ روشن و بدیهی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوه قضاییه باید با تصمیمی انقلابی و شجاعانه حق مردم را از زالوهای اقتصادی گرفته و محاربین اقتصادی را که در واقع خائنان به نظام و مردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد تا درس عبرتی بشود برای آنان که چشم دیدن سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی را ندارند.

صفی یاری با تأکید بر اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم، محکوم است، گفت: بحران اقتصادی امروز بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها و توطئه های بیرون باشد معلول سوء تدبیرها بی‌کفایتی‌ها و سیاست‌های غلطی است که طی سالهای اخیر در حوزه اقتصاد اعمال‌شده است.

وی ادامه داد: امروز همان افراد و جریانات نه تنها پاسخگو نیستند که طلبکار هم هستند و با فرافکنی و سکوت و یا فرار از مسئولیت و یا استمرار سیاست‌های غلط گذشته در تداوم وخامت اقتصادی کشور نقش عمده‌ای دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه برخورد با مفسدین اقتصادی و بخصوص اعدام محاربین و مرتکبین افساد فی‌الارض در حوزه اقتصاد باید سیاست نظام تلقی شود، گفت: این مسئله در جلسه سران قوا بخصوص توسط قوه مجریه به‌صراحت مورد تأکید قرار گیرد.

صفی یاری تأکید کرد: این امر طوری نشود که هزینه آن مانند بسیاری از موارد دیگر صرفاً قوه قضاییه را دربرگیرد و در ادامه با موضع‌گیری و جوسازی دشمنان بخشی از نظام هم هم‌نوا با دشمن نقش اپوزیسیون گرفته و برای رهبری و نظام ایجاد هزینه کنند.