  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

حجت الاسلام صفی یاری:

تصمیمی انقلابی برای مفسدان اقتصادی گرفته شود

زنجان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: قوه قضاییه بایدبا تصمیمی انقلابی محاربین اقتصادی را که درواقع خائنان به نظام ومردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد.

حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به هر شکلی که باشد، محکوم است، افزود: اسلام منادی حیات طیبه و زندگی پاک و آسوده برای جامعه بوده و الزامات، اقتضائات و آداب دست‌یابی به این سبک زندگی را نیز به روشنی تبیین کرده است.

وی با بیان اینکه در این میان جریان و عده‌ای همچنان در صدد مقابله با این سبک زندگی و تحمیل سبک زندگی شیطانی هستند و در این مسیر از هیچ اقدامی حتی مقابله با حکومت اسلامی و قوانین الهی دریغ نمی‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است از جمله استوانه‌های اساسی شکل‌گیری حیات طیبه قرآنی، اقتصاد سالم، پاک و حلال است و به همین دلیل جریان شیطانی حساب ویژه‌ای برای اختلال در این عنصر اساسی باز کرده و شالوده فعالیت‌های خود را در افساد اقتصادی بنا کرده‌اند.

چه کسی است که نداند از سال‌ها پیش جنگ وسیع و همه جانبه اقتصادی علیه نظام اسلامی و مردم ایران شکل گرفته و کشورهای استکباری و در رأس آن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با طراحی نقشه‌های شوم اقتصادی در صدد براندازی نظام استصفی یاری با تاکید بر اینکه قرآن کریم با این تفکر و جریان به شدت برخورد کرده و با تعابیری بسیار تند به آنان هشدار داده است، اظهار کرد: وعده عذاب الیم و فرو رفتن در زمین و آتش خشم الهی و تعبیر مفسد فی‌الارض برای اخلال‌گران اقتصادی از جمله آن است. در مبانی روایی اسلام نیز نگاه به همین صورت است و به شدت از مصادیق فساد اقتصادی، از جمله احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، ربا و به تعبیری اکل بالباطل نهی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه از منظر قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی نیز مسئله به همین شکل است و اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به شکلی که باشد، محکوم است، ادامه داد: اما اگر این اختلال در زمان جنگ و هجمه دشمن به کشور و مردم اتفاق بیافتد، قطعاً جرم آن صد چندان و مجازات آن مضاعف خواهد بود. چه کسی است که نداند از سال‌ها پیش جنگ وسیع و همه جانبه اقتصادی علیه نظام اسلامی و مردم ایران شکل گرفته و کشورهای استکباری و در رأس آن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با طراحی نقشه‌های شوم اقتصادی در صدد براندازی نظام و به زانو درآوردن ملت ایران هستند.

صفی یاری با بیان اینکه امروز صحنه جنگ ما میدان اقتصادی است و هر کس در جبهه دشمن قرار بگیرد و در میدان دشمن بازی کرده و اهداف او را محقق کند قطعاً خائن به اسلام و ایران و مردم است، تصریح کرد: آمریکا با نقشه تحریم به جنگ ایران آمده و عناصر ستون پنجمی اقتصادی او حتی جلوتر از شیطان بزرگ، ساز و کار تحریم و شکست اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.


مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در فضای جنگی قاعده جنگ حاکم است و سزای خیانت به جبهه خودی در میدان جنگ روشن و بدیهی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوه قضاییه باید با تصمیمی انقلابی و شجاعانه حق مردم را از زالوهای اقتصادی گرفته و محاربین اقتصادی را که در واقع خائنان به نظام و مردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد تا درس عبرتی بشود برای آنان که چشم دیدن سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی را ندارند.

آمریکا با نقشه تحریم به جنگ ایران آمده و عناصر ستون پنجمی اقتصادی او حتی جلوتر از شیطان بزرگ، ساز و کار تحریم و شکست اقتصادی کشور را فراهم می‌کنندصفی یاری با تأکید بر اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم، محکوم است، گفت: بحران اقتصادی امروز بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها و توطئه های بیرون باشد معلول سوء تدبیرها بی‌کفایتی‌ها و سیاست‌های غلطی است که طی سالهای اخیر در حوزه اقتصاد اعمال‌شده است.

وی ادامه داد: امروز همان افراد و جریانات نه تنها پاسخگو نیستند که طلبکار هم هستند و با فرافکنی و سکوت و یا فرار از مسئولیت و یا استمرار سیاست‌های غلط گذشته در تداوم وخامت اقتصادی کشور نقش عمده‌ای دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه برخورد با مفسدین اقتصادی و بخصوص اعدام محاربین و مرتکبین افساد فی‌الارض در حوزه اقتصاد باید سیاست نظام تلقی شود، گفت: این مسئله در جلسه سران قوا بخصوص توسط قوه مجریه  به‌صراحت مورد تأکید قرار گیرد.

صفی یاری تأکید کرد: این امر طوری نشود که  هزینه آن مانند بسیاری از موارد دیگر صرفاً قوه قضاییه را دربرگیرد و در ادامه با موضع‌گیری و جوسازی دشمنان بخشی از نظام هم هم‌نوا با دشمن نقش اپوزیسیون گرفته و برای رهبری و نظام ایجاد هزینه کنند.

کد خبر 4362628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تمام مفسدان باید محاکمه بشن و تمام اموالشون توقیف بشه و گرنه تا ابد باید تو فساد و رانت بمونیم مردم هم مفسدان را معرفی کنند

