۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

گزارش هواشناسی تعطیلات پایان هفته

باران در جنوب/گرد و خاک کشور را فرا می‌گیرد

باران در جنوب/گرد و خاک کشور را فرا می‌گیرد

سازمان هواشناسی اعلام کرده طی روزهای پیش رو بخش‌های مختلفی از کشور شاهد وقوع گرد و خاک است اما در همین بازه زمانی در برخی از نقاط جنوب کشور باران می‌بارد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز آینده در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز و برخی نقاط سواحل دریای خزر افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

احد وظیفه گفت: فردا پنج شنبه و پس فردا جمعه در برخی نقاط هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس افزایش ابر، رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.

به گفته وی طی امروز و فردا برای استان های واقع در شرق و جنوب شرق به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید و همچنین در این بازه زمانی برای استان های واقع در غرب و جنوب غرب وزش باد و گرد و غبار پیش بینی می شود.

وظیفه تأکید کرد: بعدازظهر امروز و فردا برای جنوب تهران، سمنان، قم و شمال اصفهان وزش باد نسبتا شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود. خلیج فارس نیز امروز مواج است و شرق دریای عمان طی سه روز آینده مواج پیش بینی می شود.

هوای تهران امروز صاف و گاهی وزش باد پیش بینی شده و بیشترین دمای هوای پایتخت امروز به ۳۹ درجه خواهد رسید.

