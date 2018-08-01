مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی دو روز آینده در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز و برخی نقاط سواحل دریای خزر افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

احد وظیفه گفت: فردا پنج شنبه و پس فردا جمعه در برخی نقاط هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس افزایش ابر، رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد.

به گفته وی طی امروز و فردا برای استان های واقع در شرق و جنوب شرق به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید و همچنین در این بازه زمانی برای استان های واقع در غرب و جنوب غرب وزش باد و گرد و غبار پیش بینی می شود.

وظیفه تأکید کرد: بعدازظهر امروز و فردا برای جنوب تهران، سمنان، قم و شمال اصفهان وزش باد نسبتا شدید و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود. خلیج فارس نیز امروز مواج است و شرق دریای عمان طی سه روز آینده مواج پیش بینی می شود.

هوای تهران امروز صاف و گاهی وزش باد پیش بینی شده و بیشترین دمای هوای پایتخت امروز به ۳۹ درجه خواهد رسید.