۲ کشته و یک مجروح در برخورد دو موتورسیکلت‌ در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین محمدپور در تشریح این خبر اظهار کرد: ۲ دستگاه موتورسیکلت در محور فرعی رودبنه - چاف شهرستان لاهیجان، با یکدیگر برخورد کردند که در این حادثه راننده ۱۷ ساله و سرنشین ۱۶ ساله موتورسیکلت حین انتقال به بیمارستان فوت کردند.

وی با اشاره به اینکه راننده موتورسیکلت دیگر مجروح شد، افزود: کارشناسان علت وقوع این حادثه را تجاوز به چپ از سوی راننده فوت شده موتورسیکلت اعلام کردند.

رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های اصلی تصادفات در استان موتورسیکلت سواران هستند، خاطرنشان کرد: استفاده از کلاه ایمنی در کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای سلامت موتورسواران بسیار موثر است و خانواده‌ها از در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه به ویژه موتورسیکلت به نوجوانان پرهیز کنند.