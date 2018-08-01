محورهای شریانی و گردشگری آذربایجان غربی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اظهارداشت: این استان با دارا بودن ۱۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر انواع راهها شامل ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی عریض، راه فرعی معمولی بین شهری ۲ هزار کیلومتر، راه روستایی ۸۰۰ کیلومتر و راه های مرزی هزارو ۵۰۰ کیلومتر از استانها مهم ارتباطی به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه ایمن سازی و ارتقای ایمنی محورها، حذف نقاط حادثه خیز به ویژه از مسیر های ترانزیتی و شریانی منتهی به مناطق گردشگری و پایانه های مرزی از مهمترین برنامه های این اداره کل در سالجاری است اظهارداشت: حمل و نقل یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد است که ۹۰ درصد حمل و نقل کالا و مسافر از طریق جاده‌ها صورت می گیرد.

شکری با بیان اینکه ۶۰۰ هزار رانند در استان کار جابجایی مسافران جاده‌ای را برعهده دارند گفت: توجه به توسعه راه‌ها، آموزش و رفاه پرسنل به عنوان ارکان اصلی توسعه سازمان برای حرکت به سمت سازمان پویا، توجه به اصناف، رانندگان و پیگیری مطالبات این افراد از جمله دیگر برنامه‌های این اداره کل است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت ۵ پایانه مرزی در استان اضافه کرد: در زمان حاضر ۲۳ درصد پایانه‌های مرزی کشور در استان ما قرار دارد که بازسازی، توسعه و ایجاد امکانات روز از برنامه های این اداره کل برای رونق بخشی به پایانه های مرزی است.

شکری با بیان اینکه هم اکنون نیمی از راه های روستایی استان آسفالت هستند گفت: توجه به راه‌های روستایی وبرنامه ریزی جهت نوسازی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای برابر مقررات سازمان را از دیگر اهداف این اداره برشمرد.