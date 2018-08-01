به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جئونیوز، انتخابات غیر مستقیم ریاست جمهوری پاکستان قرار است در هفته اول سپتامبر یعنی تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار شود.

دوره پنج ساله ریاست جمهموری فعلی پاکستان به ریاست «ممنون حسین» در ۸ سپتامبر به پایان خواهد رسید و تا قبل از آن کمیسیون انتخاباتی پاکستان در تدارک انتخاب رئیس جمهور جدید است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، انتخابات غیرمستقیم ریاست جمهوری در این کشور ۳۰ روز پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهوری پاکستان از سوی مردم انتخاب نمی شود، بلکه توسط اعضای پارلمان فدرال (شامل دو مجلس نمایندگان و سنا) و ۴ مجمع منطقه ای کشور (مجلس ایالت پنجاب، مجلس ایالت سرحد، مجلس ایالت بلوچستان، و مجلس ایالت سند) انتخاب می گردد.

هفته گذشته پاکستان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در نتیجه آن حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» برای نخستین بار توانست اکثریت نسبی کرسی‌های مجلس را برای تشکیل دولت بدست آورد.

در پاکستان قدرت سیاسی و اصلی در دست نخست وزیر است و مقام ریاست جمهوری در این کشور یک مقام تشریفاتی با اختیارات عملی محدود به شمار می‌رود است، هرچند براساس قانون اساسی وی فرماندهی کل قوای پاکستان را نیز به شمار می‌رود.

ممنون حسین، رئیس جمهور فعلی پاکستان از حزب «مسلم لیگ شاخه نواز» به شمار می‌رود. این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر متحمل شکست در برابر حزب «تحریک انصاف» شد و نواز شریف رهبر آن در حال حاضر با حکم دادگاه بدلیل اتهامات مرتبط با فساد اقتصادی در زندان به سر می‌برد.