به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع رژیم صهیونیستی از آتش سوزی های جدید ناشی از فرستادن بالن های آتشزا به شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

منابع رژیم صهیونیستی به ۱۳ مورد حریق ناشی از ارسال بالن های آتشزا به شهرک های مجاور غزه از سوی جوانان فلسطینی در غزه اشاره کردند.

شایان ذکر است که در کنار واکنش موشکی مقاومت فلسطین به حملات صهیونیستها به غزه و ایجاد نوعی بازدارندگی از سوی فلسطینی ها، آنچه سخت صهیونیستها را مستاصل کرده است؛ بادبادکها و بالن های آتشزاست.جوانان فلسطینی با بستن مواد اشتعالزا به بادباکها آنها را به سوی اراضی اشغالی می فرستند. استفاده از بادبادک ها و بالن‌های آتش‌زا طی راهپیمایی‌های بازگشت در مرز نوار غزه مرسوم شد و تا کنون به صدها هکتار از اراضی شهرک‌های مجاور غزه آسیب زده است.

گروه بالن‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا معروف به «فرزندان الزواوی» نوع جدیدی از این ابزار مقاومتی رونمایی کردند که قادر است مسافت‌ طولانی‌تری طی کند و مساحت‌ گسترده‌تری از شهرک‌های اسرائیلی مجاور غزه را آتش بزند.

خبر دیگر اینکه نظامیان رژیم صهیونیستی وائل الفاخوری و پسرش ابراهیم را پس از یورش به منزلش در منطقه جبل جوهر شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند.