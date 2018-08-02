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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

رئیس جهاد کشاورزی فومن:

۲۰ درصد شالیزارهای شهرستان فومن برداشت شد

۲۰ درصد شالیزارهای شهرستان فومن برداشت شد

فومن- رئیس جهاد کشاورزی فومن گفت: از آغاز برداشت خوشه های برنج از شالیزارهای شهرستان فومن تاکنون ۲۰ درصد شالیزارها برداشت شده است.

محمدرضا ابراهیم زاده مدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در رهفته های گذشته برداشت خوشه های برنح از شالیزارهای شهرستان فومن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فومن دارای فومن دارای ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار شالیزار است، افزود: شالیکاران این شهرستان سالانه ۴۷ هزار تُن برنج سفید تولید می کنند که معادل شش درصد برنج تولیدی در استان گیلان است.

رئیس جهاد کشاورزی فومن با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ درصد شالیزارهای شهرستان برداشت شده است، گفت: این میزان معادل بیش از ۲هزار و ۷۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان است.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر برای مکانیزه کردن کار کشاورزی تسهیلات خوبی پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی شده حدود ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار به صورت ماشینی برداشت شود.

ابراهیم زاده در ادامه ضمن درخواست از کشاورزان برای خودداری از آتش زدن کاه و کلش به جهت آلودگی زیست محیطی، تصریح کرد: درصورت آتش زدن کاه و کلش با متخلفان برخورد قاطع می شود.

کد مطلب 4363853

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