مشکلات مدیریتی توجیه مناسبی برای کسب نتایج بد نیست

امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده سازی دیر هنگام تیم سپیدرود به دلیل مشکلات و حواشی، اظهار کرد: با توجه به این شرایط بازی های آغازین لیگ برتر برای بازیکنان و کادر فنی حکم بازی های تدارکاتی را دارد.

وی با بیان اینکه شکست های ابتدای فصل برای چنین تیم های به منزله شناسایی نقاط قوت، ضعف و ترکیب اصلی است، افزود: برای رسیدن به ترکیب نهایی و جایگاه اصلی نیازمند زمان هستیم.

مهاجم سپیدرود رشت به دیدار دوم این تیم با سپاهان اصفهان در روز جمعه و در ورزشگاه سردار جنگل اشاره کرد و گفت: کادر فنی و بازیکنان در طول هفته خود را برای یک نمایش خوب در خانه آماده کرده اند.

وی با اشاره به هواداران پرشور تیم فوتبال سپیدرود، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل پیوستن من به تیم سپیدرود همین هواداران بودند.

منوچهری با تأکید بر ضرورت حمایت هواداران سپیدرود از این تیم در بازی فردا، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور پرشور هواداران و یک بازی خوب حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

وی تصریح کرد: مردم گیلان از تیم سپیدرود انتظار کسب نتایج خوب را دارند و اینکه این تیم قبل از آغاز فصل با شرایط سخت مالکیتی و مدیریتی مواجه بوده توجیه برای عدم نتیجه نیست.

مهاجم سپیدرود رشت درباره پیش بینی نتیجه بازی فردا اظهار کرد: سپاهان تیم بسیار کامل و خوبی است اما این باعث نمی شود که ما تلاش نکنیم.