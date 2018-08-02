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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

مهاجم سپیدرود رشت در گفتگو با مهر مطرح کرد

مشکلات مدیریتی توجیه مناسبی برای کسب نتایج بد نیست

مشکلات مدیریتی توجیه مناسبی برای کسب نتایج بد نیست

رشت- امین منوچهری مهاجم سپیدرود رشت با تأکید بر اینکه هواداران مشوقان اصلی این تیم هستند، گفت: مشکلات مدیریتی برای توجیه نتایج بد از سوی هواداران قابل قبول نیست.

امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده سازی دیر هنگام تیم سپیدرود به دلیل مشکلات و حواشی، اظهار کرد: با توجه به این شرایط بازی های آغازین لیگ برتر برای بازیکنان و کادر فنی حکم بازی های تدارکاتی را دارد.

وی با بیان اینکه شکست های ابتدای فصل برای چنین تیم های به منزله شناسایی نقاط قوت، ضعف و ترکیب اصلی است، افزود: برای رسیدن به ترکیب نهایی و جایگاه اصلی نیازمند زمان هستیم.

مهاجم سپیدرود رشت به دیدار دوم این تیم با سپاهان اصفهان در روز جمعه و در ورزشگاه سردار جنگل اشاره کرد و گفت: کادر فنی و بازیکنان در طول هفته خود را برای یک نمایش خوب در خانه آماده کرده اند.

وی با اشاره به هواداران پرشور تیم فوتبال سپیدرود، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل پیوستن من به تیم سپیدرود همین هواداران بودند.

منوچهری با تأکید بر ضرورت حمایت هواداران سپیدرود از این تیم در بازی فردا، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور پرشور هواداران و یک بازی خوب حداکثر امتیاز را کسب کنیم.

وی تصریح کرد: مردم گیلان از تیم سپیدرود انتظار کسب نتایج خوب را دارند و اینکه این تیم قبل از آغاز فصل با شرایط سخت مالکیتی و مدیریتی مواجه بوده توجیه برای عدم نتیجه نیست.

مهاجم سپیدرود رشت درباره پیش بینی نتیجه بازی فردا اظهار کرد: سپاهان تیم بسیار کامل و خوبی است اما این باعث نمی شود که ما تلاش نکنیم.

کد مطلب 4364158

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