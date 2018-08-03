نباید با دشمن بدعهد خیال مذاکره داشت/ضرورت تقویت تیم اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد، در سخنانی با اشاره به سالروز حمله اتمی هیروشیما اظهار داشت: حمله اتمی آمریکا به دو شهر ژاپن در اواخر جنگ جهانی دوم گرچه موجب تغییر سرنوشت جنگ شد اما لکه ننگی برای این کشور بود و در این حمله اتمی ۲۰۰ هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر مجروح و معلول شدند و موجب تهدید نسل بشریت شد.

وی بیان داشت: کشورهایی مثل آمریکا که از سلاح اتمی و شیمیایی استفاده کردند امروز مدعی دروغین مبارزه با این اقدام هستند در حالی که در پرونده ننگین آنها نقاط زشت بسیاری وجود دارد که تهدید نسل بشریت از جمله آنهاست و امروز ملت‌های مستضعف مدعی مبارزه با آنها هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور افزود: ندای مرگ بر آمریکا همچنان در بین کشورهای مستضعف جهان و ملت ایران طنین انداز است و صدای ملت ایران در برابر حاکمان ستمگر و زورگوی آمریکاست.

کشورهای مستکبر برای از میان برداشتن انقلاب توطئه‌های جدیدی به کار بستند

وی با اشاره به قرار گرفتن در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف محقق شد و کشورهای مستکبر برای از میان برداشتن انقلاب اسلامی توطئه‌های جدیدی به کار بستند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه‌ ادامه دشمنی‌ها به دلیل اقتدار ملی و صلابت ملت ایران است که موجب خشم و از میان برداشتن تعهدات از سوی آنها شده است، گفت: امروز هدف آنها از میان برداشتن عزم و اراده ملت ایران است و به همین دلیل جنگ روانی و اقتصادی سنگینی را به راه انداخته‌اند و با تشویق اخلالگران می‌خواهند شرایط جدیدی را در کشور ایجاد کنند که ملت ایران باید در برابر این تهدیدها هوشیار باشد.

وی با بیان اینکه مسئولان در قوای سه گانه وظایف سنگینی بر عهده دارند، افزود: از مسئولین انتظار می‌رود به فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی گوش فرا دهند و در روزهای اخیر نیز مراجع عظام تقلید در بیانیه‌هایی دردهای مردم را بیان کردند که انتظار می‌رود این نظرات دلسوزانه مورد توجه قرار گیرد.

مسئولان باید به مردم نزدیک‌تر شوند

امام جمعه قم تصریح کرد: مسئولان باید به مردم نزدیک‌تر شوند و درد جوانان را درک کنند و گرانی مسکن و مواد غذایی را بفهمند و تلاش کنند با عزم جهادی و مدیریت اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات قدم بردارند.

وی بیان داشت:‌ اصلاح تیم اقتصادی دولت و استفاده از مدیران جوان و کارآمد برای حل مشکلات فعلی ضرورت دارد و از طرفی نیز اصلاح سیستم بانکی، ارتباط فعال با کشورهای خارجی و همسایه و همچنین مبارزه با مفاسد به صورت قاطعانه باید در دستور کار دولت باشد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: باید در برابر دشمنان مواضع قاطع و شجاعانه داشت و دانست که دشمنان دروغگو هستند و با این دشمن بدعهد نباید خیال مذاکره داشت چرا که آنها شرایط مذاکره انسانی را نمی‌فهمند.