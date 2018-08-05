۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

از دقایقی پیش؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ توضیحات لاریجانی درباره جلسه غیرعلنی

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی وارد نشست علنی شد.

رئیس مجلس در آغاز این نشست با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح اظهار داشت: در این نشست درباره مسائل و مشکلات اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر کردیم و نمایندگان راهکارهایی را که درباره حل مسائل می اندیشند، بیان کردند و ساز و کارهایی که برای حل مسائل داشتند به بحث گذاشتند.

دستور کار نشست علنی امروز مجلس به این شرح اعلام شده است؛

۱-    ادامه بررسی طرح اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه

۲-    بررسی طرح صدور چک

۳-    بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و سازها در نمایشگاه شهر آفتاب و تغییر کاربری املاک در شهرداری تهران

۴-    گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس

۵-    گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

۶-    سوال ملی خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن از کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی

