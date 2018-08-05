به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده صبح یکشنبه در بازدید از کلاس های طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی اردبیل با اشاره به اهمیت برنامه ریزی صحیح اوقات فراغت افزود: اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی بوده و نحوه گذراندن آن هم ممکن است باعث سلامت، رشد و کمال فرد شود هم موجب کندی، انحراف و انحطاط ‌شود.

وی اضافه کرد: اگر قشر جوان جامعه برای گذراندن اوقات فراغت، درست راهنمایی نشوند ممکن است به انجام اموری گرایش پیدا کنند که آثار نامطلوبی برای او داشته باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بسیاری از معضلات اخلاقی و فرهنگی در بین نوجوانان و جوانان را در اثر فقدان برنامه ریزی صحیح جهت گذران اوقات فراغت بین آنان دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای غنی سازی این ایام می توان مانع از بروز ناهنجاری در جوانان و نوجوانان شد.

وی در این راستا از برگزاری طرح تابستانی اوقات فراغت با حضور ۵۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان در کلاس های آموزشی این طرح خبر داد.

به گفته ستوده همزمان با فرا رسیدن ایام تعطیلات تابستانی، ۱۰ کلاس طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی استان اردبیل با حضور اسایتد اعزامی از قم و روحانیون و اساتید بومی در اردبیل برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در طرح اوقات فراغت تابستانی امسال، برنامه ریزی برای تشکیل پایگاه های آموزشی در سطح مساجد استان ویژه جوانان و نوجوانان شامل برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی انجام گرفته و سهمیه هر شهرستان برای تشکیل پایگاه های آموزشی به دفاتر ابلاغ شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: در این پایگاه ها، کلاس های احکام، اخلاق و قرآن و آشنایی با فضای مجازی و اردوهای یک روزه داخل استانی در نظر گرفته شده است.