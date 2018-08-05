افزایش قیمت ۱۰ گروه مواد خوراکی/ نرخ حبوب کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به پنجم مردادماه نشان می دهد قیمت ۱۰ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش داشته است.
در هفته منتهی به پنجم مرداد ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، تخم مرغ ۷.۶ درصد، برنج ۰.۲ درصد، میوههای تازه ۰.۳ درصد، سبزیهای تازه ۰.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۵.۶ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد، چای ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۷ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ حبوب ۰.۵ درصد کاهش یافت.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۶ درصد و پنیر غیرپاستوریزه ۱.۵ درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۷.۶ درصد افزایش داشت و شانهای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۲ درصد و ۰.۵ درصد افزایش ولی بهای برنج وارداتی غیرتایلندی ۰.۸ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا سفید ثابت بود. بهای نخود معادل ۰.۱ درصد و لوبیا چشم بلبلی ۰.۶ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۱.۹ درصد کاهش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک عرضه نمیشد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد. میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه بهای هلو معادل یک درصد، انگور ۱.۵ درصد، طالبی ۲.۹ درصد و موز ۵.۱ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۴ درصد تا ۵.۸ درصد کاهش یافت. در گروه سبزیهای تازه بهای کدو سبز معادل ۲.۷ درصد، سیبزمینی ۱.۱ درصد، پیاز ۴.۸ درصد و سبزیهای برگی ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۲.۲ درصد تا ۵.۷ درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۶ درصد و گوشت مرغ ۵.۶ درصد افزایش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای شکر و روغن نباتی جامد بدون تغییر بود. قیمت قند و چای خارجی هریک معادل ۳ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۹ درصد افزایش داشت.
تغییرات یکساله
طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به پنجم مردادماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد، تخم مرغ ۳۳.۴ درصد، برنج ۱۰.۱ درصد، حبوب یک درصد، میوههای تازه ۶۱.۲ درصد، سبزیهای تازه ۲۰.۲ درصد، گوشت قرمز ۲۵.۶ درصد، گوشت مرغ ۶.۶ درصد، قند و شکر ۱.۹ درصد، چای ۱۹.۲ درصد و روغن نباتی ۱۰.۵ درصد رشد داشت.
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