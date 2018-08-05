آغاز دردسرهای شیرین شفر و نقطه ضعفی که همچنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی رکورددار طولانی ترین دقایق بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال ایران از ابتدای فصل به دلیل آسیب دیدگی شرایط بازی نداشت و به جای تمرینات گروهی تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر تیم پزشکی استقلال دنبال می کرد.

مصدومیت حسینی هرچند برای شفر و همکارانش نگران کننده بود، اما لااقل این ویژگی را داشت که او چند بازی اول کمترین فرصت را برای فکر کردن در خصوص انتخاب دروازه‌بان نخستش می گذاشت. اما بازگشت حسینی به شرایط مسابقه مصادف خواهد بود با آغاز دردسرهای شیرین شفر در انتخاب نفر اول برای آخرین سنگر تیمش.

سید مهدی رحمتی کاپیان باتجربه تیم استقلال در دو بازی نخست در غیاب حسینی وظیفه مراقبت از دروازه آبی پوشان را بر عهده داشت. او در شبی آرام مقابل پیکان ۹۰ دقیقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت تا بر تعداد فراوان کلین شیت هایش در لیگ برتر با آرامش اضافه کند.

کاپیتان آبی پوشان در دومین دیدار که شب سختی در فولاد شهر برای آبی پوشان بود با وجود چند سیو خیلی خوب، دو بار دروازه‌اش باز شد که یکی از آن گلها حاصل اشتباه وی بود. رحمتی در کنار نقاط قوت فراوانی که در دروازه دارد یک نقطه ضعف قدیمی دارد که دیدار با ذوب آهن مشخص کرد این نقطه ضعف همچنان با او همراه است.

خروج از دروازه سالهاست به پاشنه آشیل رحمتی تبدیل شده و ذوب آهنی‌ها نیز که بارها نقاط کور در شش قدم این تیم را آگاهانه نشانه گرفته بودند، از همین راه به گل رسیدند. حال باید دید که باتوجه به نزدیک شدن به زمان دیدارهای آسیایی این تیم و باتوجه به بازگشت سید حسین حسینی، شفر چه تصمیمی در خصوص استفاده از دروازه‌بان خواهد گرفت و از رحمتی کهنه کار و باتجربه سود خواهد برد یا از حسینی جوان و با انگیزه.