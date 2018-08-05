به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای فیلم، فیلم سینمایی «زندانیها» تازهترین ساخته مسعود دهنمکی که چندی پیش مرحله فیلمبرداری را پشت سر گذاشته به تازگی وارد مرحله ساخت جلوههای ویژه بصری شده است.
فیلم سینمایی «زندانیها» از جلوههای ویژه بسیاری برخوردار است که از جمله آن میتوان به صحنههای زمستان که در گرمای ۴۰ درجه تصویربرداری شده است و ریزش بهمن اشاره کرد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی «زندانیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی از روزهای ابتدایی تیرماه آغاز شده بود.
هدایتهاشمی، برزو ارجمند، بهنام تشکر، هومن برقنورد، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقیزاده، رسول نجفیان و امیر نوری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: مسعود دهنمکی، مجری طرح: علیرضا نجفزاده، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: امید جزینی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گلسفیدی، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، طراح گریم: شهرام خلج، صدابردار: فرشید احمدی، مدیر تدارکات: جواد قاسمی، تدوین: خشایار موحدیان، جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوههای ویژه بصری: سعید خلیلی، عکاس: حسن شجاعی.
