۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

پوستر «جَنبَل» رونمایی شد/ عشق آدمیزاد و پریزاد

همزمان با داوری در دهمین جشن مستقل سینمای مستند، پوستر «جَنبَل» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مستند - داستانی «جَنبَل» به کارگردانی هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر و با تهیه‌کنندگی مشترک علی مصفا،‌ همزمان با حضور در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران رونمایی شد.

فیلم «جَنبَل» که برگرفته از افسانه‌های مردم جنوب ایران است ماجرای عشق آدمیزاد و پریزاد را در جزیره هرمز دنبال می‌کند. این فیلم در بخش مستندهای نیمه ‌بلند دهمین جشن مستقل سینمای مستند، داوری خواهد شد و با ۱۳ مستند بلند دیگر رقابت خواهد کرد.

«جَنبَل» داستان مردی است به نام موسی که با افسون دخت دیریا یکی از پریان دریا، وارد دنیای موجودات خیالی می‌شود. فیلم با در هم تنیدن مستند، ویدیو آرت و هنر اجرا (پرفورمنس آرت)، کشف و شهود موسی را در هزار توی این جزیره اسرارآمیز دنبال می‌کند و گفتگویی می سازد میان واقعیت و خیال.

اولین نمایش جهانی مستند داستانی «جنبل» در بخش موج آینده (next wave award) جشنواره مستند کپنهاگ (CPH:DOX) بود که به فیلم‌های تجربی با نگاهی ویژه به آثار مستند - داستانی از سراسر دنیا اختصاص داشت. اولین نمایش داخلی این مستند اسفند ماه ۹۶ در جشن تصویر سال در خانه‌ هنرمندان بود.

«جنبل» بعد از داوری در بخش مستندهای نیمه‌بلند جشن سینمای ایران، پاییز امسال در گروه «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.

عوامل مستند داستانی «جَنبَل» عبارتند از نویسنده، کارگردان، طراح و تصویربردار: هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر، تهیه کنندگان: علی مصفا، مینا بزرگمهر، هادی کمالی مقدم، آهنگساز: احسان صدیق، تدوین: مینا بزرگمهر، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، جلوه‌های تصویری: امیربهادر اشرف زاده، طراح پوستر: سیامک پورجبار با حضور: موسی کمالی چاهویی، مینا بزرگمهر، هادی کمالی مقدم، محمد سلامتی، رضا کولغانی، حسین غلامپور، محسن اسلامی و … مشاور رسانه‌ای: محبوبه افتخاری.

آروین موذن زاده

