آغاز پویش «نذر آب» در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی در نشست شورای اداری سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کمپینی که تحت عنوان «نذر آب» طراحی شده به دنبال افزایش سطح مشارکت های مردمی است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی به عنوان یک بحران طبیعی اقلیم گرم و خشک کشور ایران را فراگرفته است، افزود: با توجه به ۲ دهه خشکسالی در سیستان و بلوچستان که معضلات بسیاری را برای مردم این استان به همراه داشته است این نهاد وظیفه خود می داند تا تمام توانش را برای کمک به مردم این منطقه از کشور به کار ببندد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه زندگی و جان مردم در جنوب شرق کشور بر اثر خشکسالی به خطر افتاده است، تصریح کرد: این نهاد در نظر دارد اقدامات مختلفی نظیر راه اندازی کمپین «نذر آب» و توزیع سبدها و بسته های غذایی مورد نیاز مردم درگیر با خشکسالی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیش از خشکسالی شغل اکثر ساکنین منطقه سیستان دامداری و کشاورزی بوده است متاسفانه پس از وقوع بحران خشکسالی زندگی مردم این منطقه با مشکلات فروانی روبه رو شده است.

پیوندی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر طبق وظیفه ذاتی خود به آسیب دیدگان بحران خشکسالی کمک می کند، تصریح کرد: اگر چه بحث بحران خشکسالی در سراسر کشور مطرح است اما شدت این خشکسالی در هیچ نقطه ای از کشور به اندازه جنوب شرق نیست.

وی با اشاره به راه اندازی کمپین «نذر آب» در سیستان و بلوچستان گفت: در قالب این کمپین تلاش خواهیم کرد تا کمک های نقدی و غیرنقدی مردم کشور را جمع آوری کرده و برای بهبود وضعیت معیشتی، زندگی و تامین آب مردم این استان هزینه کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه امیدواریم علل بروز خشکسالی به درستی تحلیل و برای کاهش خسارات ناشی از آن تدابیر موثری اندیشیده شود، بیان کرد: کمک به آبرسانی به نقاطی که دسترسی به آب آشامیدنی در آن ها دشوار است یکی از اقدامات جمعیت هلال احمر در استان سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: از همین رو حدود ۲ هزار تانکر آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی ۵۰۶ روستا تا زمان شروع فصل بارش در قالب طرح نذر آب در سیستان و بلوچستان مستقر می شوند تا با کمک آبفای استان آب آشامیدنی مورد نیاز مردم تامین شود.

پیوندی ادامه داد: همچنین همزمان با اجرای طرح «نذر آب» و با توجه به شرایط نامناسب بهداشتی در روستاهای استان، داوطلبین سلامت شامل متخصصان چشم، داخلی، عفونی، دندان و زنان از ۱۹ استان کشور در قالب کاروان های سلامت وارد سیستان و بلوچستان می شوند و در ۱۹ شهرستان استان به خدمات رسانی و ویزیت رایگان می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: توزیع بیش از ۵۰ هزار بسته مواد غذایی بین خانواده هایی که به دلیل خشکسالی درگیر خشکسالی شده اند یکی دیگر از اقدامات جمعیت هلال احمر در سیستان و بلوچستان است.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه پویش «نذر آب» فقط مختص سیستان و بلوچستان نیست و استان های کرمان و خراسان جنوبی را هم در برمی گیرد، گفت: هموطنان می توانند با ارسال عدد ۴ به شماره ۲۰۹۹۹۹۹ روزانه هزینه یک بطری آب معدنی را نذر آسیب دیدگان از خشکسالی در نواحی جنوب شرقی کشور کنند.