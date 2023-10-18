پویش «طوفان آب» در اولویت همه کارها قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار شامگاه سه‌شنبه در مراسم پویش طوفان آب اظهار کرد: نذر آب، حد و مرزی ندارد و این امر مهم در دین مبین اسلام هم سفارش شده است.

وی در بخشی از سخنان خود به مظلومیت مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: رژیم کودک کش و غاصب اسرائیل آب را بروی مسلمانان فلسطین بسته است که حرکت پویش آب، کار ارزشمند و پرمعنای است.

امام جمعه شهرستان مشگین‌شهر ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مراسم باشکوه بیان کرد:

یکی از دردناک‌ترین اتفاقات کربلا، بستن آب به روی امام حسین (ع) و اهل بیتش بود؛ اتفاقی که هنوز هم وقتی به آن فکر می‌کنیم، اشک از چشمانمان سرازیر می‌شود و خودمان را همدرد آنها می‌دانیم و حالا رژیم صهیونیستی جای پای یزیدیان و لشکریان یزید گذاشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم، از سوی مدیر آموزش و پرورش مشکین شهر، از دانش آموزان برتر تجلیل به عمل آمد.