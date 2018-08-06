پیشنهادات جدید مسکنی به مجلس و شورای پول و اعتبار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پیشنهادات جدید در حوزه خروج مسکن از بحران و رونق این صنعت گفت: در این زمینه ابتکارات و پیشنهادات مختلفی در بخش های مختلف از جمله اجاره، معافیت های مالیاتی برای ساخت واحدهای با مقیاس کوچک، مالیات بر خانه خالی و حوزه مستغلات تدوین و ارائه شده است.

آخوندی افزود: این پیشنهادات در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای پول و اعتبار مراحل تصویب خود را طی می کنند که پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور ۸۵۵ تولیدکننده داخلی و ۱۵۱ شرکت خارجی در این نمایشگاه گفت:تولیدات تولیدکنندگان داخلی در صنعت ساختمان هم از حیث فناورانه و هم از حیث طراحی و زیبایی قابل رقابت با بازارهای بین المللی است و صنعت ساختمان قطعا در افزایش تولید ملی و رشد صنعت تاثیرگذار است.

وی با اشاره به رشد صدور پروانه های ساختمانی در ماه های ابتدای امسال گفت: این آمارها نشان می دهد مسکن به سمت رونق بیشتر حرکت می کند ضمن اینکه صنعت ساختمان یکی از صنایع پیشگام است که می تواند اشتغال خوبی را به همراه داشته باشد.