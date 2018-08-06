به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای امنیت پایدار روستای مرزی دری مریوان و شهدای نیروی زمینی سپاه در سال ٩٧ در حسینیه امام خمینی(ره) ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

در این مراسم سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، امام جمعه اهل سنت شهر مریوان، سردار زاهدی معاون عملیات سپاه، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از فرماندهان و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند.

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم گرامیداشت شهدای امنیت پایدار روستای دری مریوان، اظهار داشت: بزرگترین نعمتی که خدا به بندگان برگزیده عنایت می کند، شهادت است و پیامبر اعظم فرمودند هیچ نعمتی بالاتر از شهادت و ولایت نیست.

وی افزود: در فرهنگ قرآن قیمت هر انسانی به میزان حرکت در مسیر خداست و شهادت بهترین مسیر انتقال از عالم فانی به عالم باقی است.

حجت الاسلام حاجی صادقی ادامه داد: قرآن در مورد شهدا می گوید، شهادت آن عاملی است که قطعا انسان را به مقصد می رساند و شهید قطعا به مقصد رسیده است. شهید بعد از شهادتش به همه دوستان، همسنگران و خانواده اش بشارت می دهد که شما نمی دانید که من به چه جایگاه و مقامی رسیده‌ام و در اوج خوشحالی به سر می‌برم.